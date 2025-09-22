Conoce cuándo se llevará a cabo Hot Sale 2026 en México

Desde ahora ya se están preparando

Siempre es necesario tener temporadas de ofertas en los diferentes sitios web, por eso compañías como Amazon llevan a cabo la celebración del Prime Day, así como el Buen Fin de México, que se avecina para dentro de pocos meses adelante. Hablando de nuestro país, también tenemos el Hot Sale, del cual al menos la edición 2025 ya se llevó a cabo, pero eso no significa que no puedan estar haciendo la planeación del siguiente año desde estos momentos.

La nueva edición ya tiene calendario confirmado: se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio de 2026. Con esta duración de nueve días, el evento mantiene el formato de los últimos años, con excepción de 2021, cuando se extendió un día más. La promoción se realizará tanto en línea como en diversas tiendas físicas del país, consolidándose como uno de los mayores eventos comerciales de México.

El Hot Sale es organizado desde 2014 por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) y busca incentivar el comercio electrónico ofreciendo descuentos en una amplia variedad de categorías, desde moda y electrónica hasta juguetería, joyería y cuidado personal. A lo largo de los años, el evento ha ganado relevancia y se ha consolidado como un referente para consumidores y empresas por igual.

Entre los principales aliados del evento tenemos a Mercado Libre, que participa a través de su plataforma de pagos Mercado Pago. La compañía ha sido patrocinador recurrente y en la edición de 2025 se posicionó como el método de pago más utilizado por los participantes, consolidando su influencia en el evento.

La confirmación temprana de las fechas de Hot Sale 2026 llega poco después de que se celebró la edición de 2025, lo que permite a consumidores y empresas planear con anticipación. Con estas nueve jornadas de descuentos, la expectativa es que millones de mexicanos aprovechen ofertas tanto en internet como en tiendas físicas.

