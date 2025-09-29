    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/09/2025 12:33 p. m.

    La situación de costos no parece mejorar

    En estos momentos la industria de los videojuegos está en un punto crítico, ya que las consolas cuestan cada vez más en lugar de reducir sus precios por el propio pasar de los años, y eso se ha visto de forma reciente con Microsoft y sus modelos de Xbox, así como el PS5, que cambiará cifras debido a los costos de los componentes. Hablando de Sony, tratarán de conservar algunos cobros, a cambio de ciertos detalles que no gustarán.

    La empresa ha lanzado una nueva revisión de la PlayStation 5 Slim que introduce cambios en su hardware con el fin de mantener estable su precio en un mercado cada vez más afectado por la inflación. Mientras que competidores como Microsoft han subido el costo de sus consolas en distintas regiones, la compañía japonesa optó por reducir elementos internos de su equipo para evitar un incremento que pudiera generar más descontento entre los jugadores.

    De acuerdo con el creador de contenido tecnológico Austin Evans, quien tuvo acceso al nuevo modelo, el PS5 Slim ha visto reducciones en su capacidad de almacenamiento y en el sistema de refrigeración. El SSD ahora ofrece 825 GB, de los cuales 667 GB quedan disponibles para instalar juegos, lo que representa un recorte frente al modelo de 2023, que brindaba mayor espacio de uso.

    Las modificaciones también alcanzan a la parte interna de la consola. El modelo CFI-210 presenta un disipador de calor más delgado, menos componentes en la placa base y un ventilador con tubo más corto, lo que contribuye a un funcionamiento más silencioso. Estos ajustes han permitido abaratar la producción, aunque a cambio el equipo opera con temperaturas ligeramente más altas que las versiones anteriores.

    En conjunto, el PS5 Slim resulta 156 gramos más ligera, pero alcanza hasta 2 °C adicionales en su funcionamiento. Con este movimiento, Sony busca un equilibrio entre la accesibilidad económica para los consumidores y la viabilidad de producción en un entorno global complicado, donde el costo de las consolas continúa siendo un tema sensible para la comunidad.

    Vía: T4G

    Imagen

    Nota del autor: Me gustaría tener un slim por tema de ya no ocupar tanto espacio en el mueble. Pero viendo el tema de la reducción de espacio, creo que ya no.


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo