Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim

La situación de costos no parece mejorar

En estos momentos la industria de los videojuegos está en un punto crítico, ya que las consolas cuestan cada vez más en lugar de reducir sus precios por el propio pasar de los años, y eso se ha visto de forma reciente con Microsoft y sus modelos de Xbox, así como el PS5, que cambiará cifras debido a los costos de los componentes. Hablando de Sony, tratarán de conservar algunos cobros, a cambio de ciertos detalles que no gustarán.

La empresa ha lanzado una nueva revisión de la PlayStation 5 Slim que introduce cambios en su hardware con el fin de mantener estable su precio en un mercado cada vez más afectado por la inflación. Mientras que competidores como Microsoft han subido el costo de sus consolas en distintas regiones, la compañía japonesa optó por reducir elementos internos de su equipo para evitar un incremento que pudiera generar más descontento entre los jugadores.

De acuerdo con el creador de contenido tecnológico Austin Evans, quien tuvo acceso al nuevo modelo, el PS5 Slim ha visto reducciones en su capacidad de almacenamiento y en el sistema de refrigeración. El SSD ahora ofrece 825 GB, de los cuales 667 GB quedan disponibles para instalar juegos, lo que representa un recorte frente al modelo de 2023, que brindaba mayor espacio de uso.

Las modificaciones también alcanzan a la parte interna de la consola. El modelo CFI-210 presenta un disipador de calor más delgado, menos componentes en la placa base y un ventilador con tubo más corto, lo que contribuye a un funcionamiento más silencioso. Estos ajustes han permitido abaratar la producción, aunque a cambio el equipo opera con temperaturas ligeramente más altas que las versiones anteriores.

En conjunto, el PS5 Slim resulta 156 gramos más ligera, pero alcanza hasta 2 °C adicionales en su funcionamiento. Con este movimiento, Sony busca un equilibrio entre la accesibilidad económica para los consumidores y la viabilidad de producción en un entorno global complicado, donde el costo de las consolas continúa siendo un tema sensible para la comunidad.

Vía: T4G

Nota del autor: Me gustaría tener un slim por tema de ya no ocupar tanto espacio en el mueble. Pero viendo el tema de la reducción de espacio, creo que ya no.



