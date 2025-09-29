Éstos son los vasos especiales de Tron: Ares en Cinemex y Cinépolis

Aunque la temporada fuerte del cine ha llegado a su fin, aún hay varias razones para asistir a estos recintos del séptimo arte. Uno de los más importantes no tiene mucho que ver con las películas, y se trata de los vasos coleccionables. De esta forma, se ha confirmado que Cinemex y Cinépolis tendrán productos especiales inspirados en Tron: Ares, la cual estará disponible la próxima semana.

Por medio de sus redes sociales, Cinemex y Cinépolis han confirmado que tendrán vasos especiales de Tron: Ares a la venta junto al estreno de la cinta el próximo 9 de octubre. Lo mejor de todo, es que en esta ocasión estos productos estarán disponibles hasta el día del estreno, y los podrás conseguir por medio de dulcería, por lo que parece que en esta ocasión veremos la suficiente cantidad de unidades para evitar la reventa.

Vaso de Cinépolis

En el caso de Cinépolis, el vaso especial de Tron: Ares tendrá una forma triangular de color rojo, algo que inmediatamente llama la atención. Lamentablemente, solo un diseño estará disponible, por lo que tienes que ser algo rápido para conseguir este producto conmemorativo.

El vaso de TRON ARES que venderá CINÉPOLIS



Jonathan Rivera Pantoja pic.twitter.com/OAeolQ5p13 — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) September 24, 2025

Vaso de Cinemex

Cinemex, por su parte, tiene dos vasos, por lo que aquí encontramos opciones. Sin embargo, el diseño es más tradicional, con imágenes promocionales adornando el contorno del vaso.

Les dejemos el primer vistazo de los coleccionables que tendremos de #Tron: Ares. Preventa Cinemex 25 de septiembre. pic.twitter.com/AFY3lFX7Io — Cinemex (@Cinemex) September 22, 2025

Aunque por el momento no hay precio para estos vasos, estos productos estarán a la venta el próximo 9 de octubre, mismo día en que Tron: Ares llega a los cines de México. En temas relacionados, estos son los nuevos detalles sobre Spider-Man: Brand New Day. De igual forma, aquí puedes checar el emotivo tráiler de la última temporada de Stranger Things.

Vía: Cinemex