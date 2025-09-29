Nuevos detalles sobre la historia de Spider-Man: Brand New Day

La siguiente película de Spider-Man se posiciona como un evento imperdible para los fans de este personaje y del MCU. Si bien los detalles no son del todo claros, los rumores apuntan a que veremos una historia madura, enfocada en los problemas de Peter Parker tras los eventos de No Way Home.

De acuerdo con John Rocha, co-presentador del podcast de The Hot Mic e insider de Hollywood, Spider-Man: Brand New Day llevará a Peter a un lugar muy oscuro, y es que nos mostrará a MJ con un nuevo novio, algo que le dará a la historia un toque realista. Esto obligará al protagonista a enfrentarse a la realidad de su situación y a tomar decisiones que podrían afectarlo.

¿Un nuevo villano?

A la par, Rocha también ha mencionado que, pese a tener un gran elenco de villanos, la antagonista principal de Spider-Man: Brand New Day sería una cambia formas, aunque por el momento se desconoce si veremos a Camaleón en esta cinta. Recordemos que múltiples rumores han señalado que esta cinta nos daría la oportunidad de ver enemigos del arácnido que llegarán por primera vez a la pantalla grande.

Al igual que otros rumores de este tipo, por el momento no hay información oficial por parte de Sony o Marvel, y es probable que pase algo de tiempo antes de que las compañías compartan el primer tráiler de esta cinta. Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio del 2026. En temas relacionados, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse cambia su fecha de estreno. De igual forma, así le fue en calificaciones a Marvel Zombies.

Vía: Comicbook.