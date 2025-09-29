    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México

    29/09/2025 8:45 a. m.

    Durante la CCXP de este año en México, Aniplex confirmó que Demon Slayer llegará a la televisión abierta en nuestro país. Si bien los detalles no estaban claros, durante la más reciente edición de la Animole por fin se reveló que el anime de Demon Slayer se transmitirá en el Canal 5 a partir del próximo mes de octubre.

    Como parte de los anuncios de Aniplex en la Animole, se ha confirmado que el anime de Demon Slayer será transmitido por el Canal 5 a partir del 6 de octubre a las 9:00 PM. De esta forma, el público en general tendrá la oportunidad de disfrutar de los 63 capítulos de la adaptación de Ufotable en español latino y sin la necesidad de pagar por un servicio de streaming.

    Demon Slayer sale del streaming

    Desde su creación, el anime de Demon Slayer ha sido una exclusiva de streaming en México. Solo era posible ver las aventuras de Tanjiro y compañía por medio de Netflix o Crunchyroll. Ahora, el público nacional tendrá la oportunidad de disfrutar de esta producción sin la necesidad de pagar un extra, aunque eso sí, con comerciales.

    Será interesante ver cómo es que el final del anime será manejado en este caso, y es que la conclusión de la historia solo estará disponible en forma de tres películas, de las cuales la primera ya está disponible en los cines. Aunque no se descarta que Ufotable adapte su trabajo a un esquema tradicional de capítulos, aún no hay información oficial al respecto.

    Recuerda, el anime de Demon Slayer llegará al Canal 5 a partir del 6 de octubre a las 9:00 PM. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre la siguiente película de Demon Slayer. De igual forma, Netflix ya trabajaría en un live action de esta propiedad.

    Vía: Xataka

