J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson

    29/09/2025 2:53 p. m.

    La relación entre Emma Watson y J.K. Rowling ha empeorado en los últimos días. Después de que la actriz encargada de Hermione en las películas de Harry Potter reveló que, aunque no concuerda con los pensamientos de la autora, aún la ve como una amiga y no planea cancelarla, la escritora respondió al llamarla “ignorante”.

    La semana pasada, Watson participó en una entrevista compartiendo nueva información sobre su carrera, por lo que el tema de Harry Potter y J.K. Rowling salió a colación. Considerando que varios actores de estas cintas, incluyendo Daniel Radcliffe, han criticado severamente a la autora por sus opiniones sobre las personas trans, más de uno se sorprendió al escuchar que la encargada de Hermione aún mantiene relación con Rowling y no piensa cancelarla, incluso si no comparte su punto de vista en varios temas sociales. Esto fue lo que comentó:

    “Mi deseo más profundo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión.

    No hay ningún mundo en el que pueda cancelarla, o cancelar eso, por nada del mundo. Tiene que seguir siendo cierto. Es cierto”.

    Lamentablemente, el sentimiento no fue mutuo, ya que Rowling respondió a los comentarios de Watson con agresión. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Al igual que otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”.

    J.K. Rowling vs. Harry Potter

    Desde hace varios años, J.K. Rowling ha expresado su disgusto por Daniel Radcliffe y Emma Watson, quienes han expresado su apoyo por la comunidad trans. De esta forma, la relación entre los actores y la escritora ha sido fractura, y sus recientes comentarios sobre Watson dejan en claro que no hay posibilidad para una posible amistad.

    Solo nos queda esperar para ver cómo le irá a Rowling en Hollywood, especialmente considerando que ya hay varios actores en la serie de Harry Potter que podrían no estar a favor de sus opiniones sobre este tema. En temas relacionados, Harry Potter vuelve a los cines. De igual forma, director de las películas habla sobre la nueva serie.

