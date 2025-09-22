    Harry Potter vuelve a los cines con coleccionables

    La saga vuelve con todo y souvenirs

    Los fanáticos del mundo mágico están celebrando por lo alto, ya que las películas de Harry Potter están volviendo a las salas de cine de México, empezando por La Piedra Filosofal, la cual se puede disfrutar todavía, ya que la duración no será la más longeva debido a más estrenos. Y algo que no puede faltar son los coleccionables, por lo que los seguidores se pueden hacer con objetos para conservar en su casa.

    Esta emisión será una exclusiva de Cinemex con todo y los recuerdos mencionados. La cadena anunció que pondrá a disposición de sus clientes una tarjeta digital edición especial y vasos coleccionables inspirados en la saga, disponibles únicamente para quienes asistan a las funciones programadas en septiembre y octubre.

    La tarjeta digital podrá obtenerse al comprar boletos para cualquiera de las películas en cartelera, siempre y cuando el usuario forme parte del programa de lealtad Cinemex Loop. Este beneficio se entregará de manera automática dentro de la aplicación de Cinemex, por lo que no existirá una versión física del recuerdo.

    Además de la tarjeta, la compañía ofrecerá vasos coleccionables con cuatro diseños diferentes, que se entregarán al adquirir el combo “Para Compartir”. Por un precio de $320 pesos, el paquete incluye palomitas grandes y dos vasos promocionales, los cuales estarán disponibles hasta agotar existencias y no podrán comprarse por separado.

    Las funciones especiales se llevarán a cabo en fechas específicas: del 18 al 24 de septiembre se proyectarán Harry Potter y la piedra filosofal junto con Harry Potter y la cámara secreta; del 25 de septiembre al 1 de octubre, La cámara secreta y El prisionero de Azkaban; y finalmente, del 2 al 8 de octubre, El prisionero de Azkaban junto con El cáliz de fuego.

    Vía: XTK

    Nota del autor: Me gustaría ver Prisionero de Azkaban otra vez en el cine. Pero quizá sea mejor verla en HBO.

