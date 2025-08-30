Director de las películas de Harry Potter habla sobre la serie

La serie de Harry Potter de HBO ha dado mucho de qué hablar, y aún no llega a la plataforma de streaming. Parece que todos quieren dar su opinión sobre esta producción, y una de estas personas es Chris Columbus, el director las primeras dos películas de esta saga, quien tampoco perdió la oportunidad para hablar sobre las controversias alrededor de su creadora.

En una reciente entrevista con Variety, Columbus fue cuestionado sobre su opinión de la serie de Harry Potter. Para la sorpresa de muchos, el director no cuestionó su existencia, sino que señaló que esta es la perfecta oportunidad para incluir algunos de los elementos de los libros que no pudimos ver en la pantalla grande. Esto fue lo que comentó cuando le preguntaron si tiene pensado participar en esta producción:

“Ya lo hice, vieron mi versión. No tengo nada más que aportar a esta saga”.

Las controversias de J.K. Rowling

Uno de los temas que no se pudieron escapar de esta conversación están relacionados con los controversiales comentarios de J.K. Rowling sobre la comunidad trans. Aquí, Columbus marcó una clara diferencia entre la autora y su obra. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Prefiero separar al artista de su obra, para mí es algo importante. Que quede claro, no estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Pero lo que ocurre a su alrededor es triste, muy triste”.

Queda claro que Chris Columbus quiere distanciarse lo suficiente de la nueva adaptación de HBO, sin dejar de lado la importancia de Harry Potter. Solo nos queda esperar al 2027 para ver cómo se verá el resultado final de esta adaptación. En temas relacionados, así se ve la familia Weasley en la serie. De igual forma, HBO Max sube de precio en México.

Vía: Variety