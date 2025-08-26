HBO Max sube de precio en México

No es un secreto que los servicios de streaming han aumentado constantemente el precio de sus suscripciones tras el fin de la pandemia. En los últimos años, el número de usuarios ha disminuido en comparación con lo visto entre el 2020 y 2022. Para remediar esto, las compañías han llegado a la conclusión de que su único camino es aumentar el precio de sus suscripciones, algo que afectará a todos los usuarios de HBO Max en México.

Por medio de un comunicado oficial, Warner Bros. ha confirmado que la suscripción mensual y anual para HBO Max aumentará de precio en México a partir del próximo mes de septiembre. Estos son los cambios mensuales que veremos reflejados en cuestión de días:

Básico con anuncios: se mantiene intacto.

Estándar: de $199 pesos a $239 pesos.

Platino: de $249 pesos a 299 pesos.

Por su parte, así quedarán los precios anuales:

Básico con anuncios: de $1,188 pesos ($99 pesos por mes) a $1,429 pesos ($119 pesos por mes).

Estándar: de $1,788 pesos ($149 pesos por mes) a $2,148 pesos ($179 pesos por mes).

Platino: de $2,388 pesos ($199 pesos por mes) a $2,868 pesos ($239 pesos por mes).

HBO Max aumenta sus precios

Notablemente, solo el plan mensual básico con anuncios se mantiene intacto. Ahora, estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre del 2025 en México, o cuando se lleve a cabo tu corte de pago. Esto significa que, por ejemplo, si tu plan anual se reanuda en noviembre, estos cambios entrarán en vigor hasta noviembre.

Más allá de esto, el contenido de HBO Max se mantiene intacto, y con producciones como la tercera temporada de The Last of Us y la serie de Harry Potter en el horizonte, es probable que muchos usuarios no quieran abandonar esta plataforma, al menos por el momento. En temas relacionados, Apple TV+ también sube el precio de sus suscripciones. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo adelanto de la serie de Harry Potter.

Vía:Xataka