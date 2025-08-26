    HBO Max sube de precio en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS26/08/2025 11:29 a. m.

    No es un secreto que los servicios de streaming han aumentado constantemente el precio de sus suscripciones tras el fin de la pandemia. En los últimos años, el número de usuarios ha disminuido en comparación con lo visto entre el 2020 y 2022. Para remediar esto, las compañías han llegado a la conclusión de que su único camino es aumentar el precio de sus suscripciones, algo que afectará a todos los usuarios de HBO Max en México.

    Por medio de un comunicado oficial, Warner Bros. ha confirmado que la suscripción mensual y anual para HBO Max aumentará de precio en México a partir del próximo mes de septiembre. Estos son los cambios mensuales que veremos reflejados en cuestión de días:

    • Básico con anuncios: se mantiene intacto.
    • Estándar: de $199 pesos a $239 pesos.
    • Platino: de $249 pesos a 299 pesos. 

    Por su parte, así quedarán los precios anuales:

    • Básico con anuncios: de $1,188 pesos ($99 pesos por mes) a $1,429 pesos ($119 pesos por mes).
    • Estándar: de $1,788 pesos ($149 pesos por mes) a $2,148 pesos ($179 pesos por mes).
    • Platino: de $2,388 pesos ($199 pesos por mes) a $2,868 pesos ($239 pesos por mes).

    HBO Max aumenta sus precios

    Notablemente, solo el plan mensual básico con anuncios se mantiene intacto. Ahora, estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre del 2025 en México, o cuando se lleve a cabo tu corte de pago. Esto significa que, por ejemplo, si tu plan anual se reanuda en noviembre, estos cambios entrarán en vigor hasta noviembre.

    Más allá de esto, el contenido de HBO Max se mantiene intacto, y con producciones como la tercera temporada de The Last of Us y la serie de Harry Potter en el horizonte, es probable que muchos usuarios no quieran abandonar esta plataforma, al menos por el momento. En temas relacionados, Apple TV+ también sube el precio de sus suscripciones. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo adelanto de la serie de Harry Potter.

    Imagen

    Vía:Xataka

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix