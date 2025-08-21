    Apple TV+ aumenta de precio en México

    En estos momentos las plataformas de streaming están más peleadas que nunca, con contenido exclusivo para que los usuarios se mantengan enganchados en todo momento, teniendo como consecuencia que sigan pagando su membresía por muchos meses más a lo largo de varios años. Apple TV+ es la que por fin está obteniendo más visibilidad, pero esto tiene una consecuencia, que las cifras tengan que aumentarse por cuestiones diversas.

    La empresa se suma a la tendencia de aumentos en servicios de streaming en México con un alza del 30% a nivel global, que desde el 21 de agosto fija su suscripción en $169 pesos al mes. Aunque su catálogo no es el más extenso, la plataforma ha ganado prestigio gracias a producciones originales aclamadas por la crítica. Además, mantiene la opción de siete días de prueba gratuita, un beneficio cada vez menos común en la industria.

    Podrían perder miembros con este movimiento

    A diferencia de varios competidores, Apple TV+ sigue libre de anuncios y permite compartir la cuenta hasta con seis perfiles familiares en simultáneo, lo que lo hace atractivo para hogares numerosos. Sin embargo, su precio lo ha llevado a superar incluso a HBO Max con anuncios ($149 pesos), cuando en su llegada a México fue uno de los servicios más accesibles con una tarifa inicial de 69 pesos mensuales.

    En comparación, HBO Max cuesta $149 pesos con resolución Full HD y dos dispositivos simultáneos; Netflix ofrece $119 pesos en Full HD con anuncios y dos dispositivos; mientras que Prime Video, por $99 pesos, mantiene contenido en 4K y hasta tres reproducciones a la vez. Con el nuevo ajuste, Apple TV+ se coloca como uno de los servicios más caros del país, aunque sostiene ventajas en calidad de imagen y número de usuarios por cuenta.

    Nota del autor: Es inevitable que esto pase, sobre todo si quieren hacer sostenible la plataforma. Entre más producciones originales de alto presupuesto saquen, evidentemente deberán cobrar más.

