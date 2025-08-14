Apple se va con todo contra Elon Musk

En estos momentos los mercados millonarios están bastante ocupados por mantener ocupada la atención de la gente, y claramente, Apple siempre procura mostrar la mejor innovación para que la gente compre tanto sus productos y también aplicaciones en su tienda. Sin embargo, no todos están de acuerdo con las normas manejadas, incluyendo magnates que compran redes sociales, y así es como Elon Musk se ha metido en otra controversia.

Apple respondió de forma tajante a las críticas del dueño de Space X, quien horas antes había insinuado acciones legales contra la compañía por la ausencia de su aplicación de inteligencia artificial, Grok, en los listados más populares de la App Store. El fabricante del iPhone aseguró que su tienda digital está diseñada para ser “justa y libre de prejuicios” y que las clasificaciones no responden a favoritismos.

Según los medios, la tecnológica explicó que la visibilidad de las aplicaciones se determina mediante un sistema mixto que combina algoritmos con selección editorial. Estos listados y recomendaciones, afirmó un portavoz, se elaboran con criterios objetivos para ofrecer a los usuarios un descubrimiento seguro y brindar a los desarrolladores oportunidades reales de visibilidad, algo clave en sectores que evolucionan rápidamente.

Apple detalló que, aunque no revela en profundidad el funcionamiento de su algoritmo, el Top 10 se construye a partir de métricas como número de descargas, valoraciones positivas, relevancia en búsquedas y otros indicadores de optimización. Además, editores internos evalúan aspectos como el diseño, la experiencia de uso, la innovación y el impacto cultural de cada aplicación antes de destacarla.

Con ello, la compañía dejó entrever que la posición de Grok en el ranking responde más a su rendimiento actual que a un veto deliberado. La aplicación, indicaron de forma indirecta, podría no contar aún con la tracción necesaria para sobresalir en un escaparate en el que millones de opciones compiten por la atención de los usuarios cada día. Dando el mensaje claro a Elon Musk.

Nota del autor: Es curioso ver las peleas entre millonarios. al final no gana nadie porque ambos tienen sus puntos flojos.