Parece broma, pero ya pasaron un par de años desde que Elon Musk se hizo con la propiedad de Twitter, la cual al poco tiempo cambió al nombre de X, haciendo algunas modificaciones de por medio como el no poder cambiar el nombre de usuario y hasta pagar por la cuenta verificada. De hecho, en los últimos meses se volvió popular la IA de Grok, la cual ya está teniendo compañía ahora, para que el usuario no se quede sin ninguna duda sobre temas populares y no tan profundos.

xAI, la compañía de inteligencia artificial presentó dos nuevos “compañeros” para usuarios premium de su chatbot, desatando controversia por su contenido sexualizado y provocador. Entre las adiciones se encuentra Ani, una chica anime japonesa de 22 años, y Bad Rudy, un panda rojo que insulta a los usuarios con lenguaje vulgar. Ani ha llamado especialmente la atención por su diseño y comportamiento: puede cambiar a ropa interior tras una orden del usuario, activar un modo NSFW con diálogos sugestivos y responder con gestos afectivos como sonrojarse o enviar corazones. Musk también adelantó que se prepara el lanzamiento de un nuevo compañero masculino llamado Valentine, y la empresa ya busca ingenieros para desarrollar más “waifus”, personajes ficticios diseñados como intereses románticos. Este lanzamiento llega poco después de un estudio en Singapur que advirtió sobre los riesgos de los acompañantes de IA, como la reproducción de conductas abusivas o peligrosas. Además, plataformas similares enfrentan demandas por casos graves, incluido el suicidio de un menor tras una conversación con un chatbot. El Centro Nacional sobre Explotación Sexual en EE.UU. denunció que Ani puede, con escasa interacción, autodefinirse como una menor y expresar conductas sexuales extremas. La revelación ha intensificado el escrutinio hacia xAI y el uso de IA en contextos sensibles. Vía: EEN Nota del autor: Lo malo es que en ocasiones responden puras cosas absurdas que no tienen sentido. Habrá que ver si optimizan esa parte.