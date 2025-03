Ubisoft arremete contra Elon Musk por Assassin’s Creed Shadows

La empresa ha protagonizado un inesperado choque con Elon Musk en X tras las críticas a su juego. Musk calificó el mismo como “terrible” y acusó al streamer Hasan Piker de promocionarlo solo por dinero. Sin embargo, la cuenta oficial de la franquicia respondió con un comentario que rápidamente se volvió viral: “¿Eso te lo dijo el tipo que juega por ti en Path of Exile 2?”, haciendo referencia a la vez que admitió haber pagado a terceros para jugar en su lugar en varios títulos.

La respuesta de Ubisoft fue celebrada en redes, acumulando casi 100.000 likes y más de dos millones de visualizaciones en pocas horas. Usuarios aplaudieron el ingenio del community manager, calificándolo como un “roast histórico” contra Musk. Algunos incluso aseguraron que la réplica era razón suficiente para jugar Assassin’s Creed Shadows. El enfrentamiento generó un aluvión de memes y debates sobre la credibilidad del empresario en el mundo de los videojuegos.

Is that what the guy playing your Path of Exile 2 account told you?

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 25, 2025