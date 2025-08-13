    Marca de fundas filtra el diseño del iPhone 17

    13/08/2025

    Dentro de un par de semanas más se llevará a cabo el nuevo evento de Apple, en el cual la empresa presentará las novedades para este año sobre su producto más esperado, iPhone 17, teléfono que se espera se ponga a la venta en el mes de octubre o noviembre como muy tarde. Y por ahora nadie sabe cómo luce el dispositivo, o eso se pensaba, ya que alguien externo podría haber dado una pista sobre el aspecto físico de la nueva generación de celulares inteligentes.

    El fabricante de accesorios dbrand parece haber dado un vistazo adelantado. La compañía presentó su nueva funda Tank Case, que exhibe un inusual diseño de barra de cámara, presuntamente basado en las dimensiones finales del próximo teléfono insignia de la marca. Según la empresa, este accesorio refleja con precisión la estructura del dispositivo, incluidas sus nuevas proporciones y elementos de hardware.

    La Tank Case rompe con la estética minimalista habitual de la marca, apostando por un estilo robusto y con detalles que recuerdan a su accesorio Killswitch para Nintendo Switch. Incluye una zona MagSafe decorativa y refuerzos que, según la publicidad de dbrand, “protegerán al usuario de la obsolescencia programada y de la ansiedad que generan los dispositivos frágiles”. El diseño también incorpora recortes para el botón de acción, el control de cámara y otros elementos esenciales, además de una parte superior elevada que alberga las cámaras, el flash, el sensor LiDAR y el sensor de luz.

    El elemento más llamativo es la supuesta barra de cámara que sobresale del cuerpo del teléfono. Las imágenes promocionales dejan entrever este nuevo enfoque, apoyado por un pequeño estante en la funda que coincide con lo que podrían ser las dimensiones exactas del módulo fotográfico. De ser correcto, este sería el vistazo más claro hasta ahora del iPhone 17 Pro antes de su presentación oficial, respaldado por la posibilidad de que fabricantes de fundas ya dispongan de especificaciones filtradas desde la cadena de suministro.

    La Tank Case llegará en edición limitada para el iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Aunque no hay confirmación oficial por parte de Apple, la confianza de dbrand en mostrar este diseño tan cerca del evento sugiere que sus medidas están alineadas con el producto final. Recuerda que en septiembre es la revelación oficial.

    Nota del autor: La verdad da igual que se filtre o no, las personas van a estar formadas día uno afuera de las tiendas.


