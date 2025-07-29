    La nueva serie del creador de Breaking Bad ya tiene tráiler y fecha

    El creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, vuelve a la televisión con Pluribus, una serie que mezcla ciencia ficción y thriller psicológico, protagonizada por Rhea Seehorn (Better Call Saul) y Karolina Wydra. El proyecto marca un giro radical en la carrera del guionista, alejándose del drama criminal que lo hizo famoso para adentrarse en una propuesta mucho más enigmática.

    Durante la San Diego Comic-Con, Apple TV+ presentó el primer teaser tráiler de la serie, junto con la fecha oficial de estreno: Pluribus llegará a la plataforma el 7 de noviembre. La serie ya ha sido renovada por una segunda temporada incluso antes de su debut, señal de la confianza que Apple ha depositado en el proyecto.

    Acá lo puedes ver:

    El adelanto sugiere una atmósfera inquietante y cargada de tensión, con claras influencias de Expediente X y hasta ecos visuales de Twin Peaks. Aunque la trama se mantiene en secreto, el material mostrado apunta a una narrativa repleta de misterios y simbolismos, con una estética que promete atrapar a los fanáticos del género.

    Gilligan, en declaraciones a los medios, afirmó que esta nueva producción no guarda relación con sus trabajos anteriores, aunque volverá a estar ambientada en Albuquerque. “No hay crimen ni metanfetamina”, señaló el creador, dejando claro que Pluribus es una obra completamente distinta, con la que busca sorprender y conquistar nuevamente al público.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: La verdad no he visto muchos trabajos de este autor, pero espero hacerlo algún día de estos.


