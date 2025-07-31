Se filtra el iPhone 17 Pro Max en las redes

Con cada año que pasa, Apple no se detiene en el lanzamiento de nuevos modelos de celulares, y en este 2025 vamos a ver el iPhone 17, el cual supuestamente cambiará el modelo actual de manera sustancial, pero claro, es algo que de momento se mantiene en secreto. Aunque esto último le hubiera gustado a la empresa que se mantuviera así, pero siempre hay gente que comparte imágenes encontradas a lo largo del internet.

La compañía se prepara para una de las renovaciones más ambiciosas en la historia con el esperado iPhone 17 Pro Max. Diversas filtraciones indican que este modelo, junto con el Pro, adoptará un diseño completamente nuevo que recuerda a los celulares Android de gama media, rompiendo con años de continuidad estética. Un módulo de cámaras que ocupa toda la parte superior trasera sería el rasgo más distintivo, dejando atrás el diseño vertical habitual de generaciones pasadas.

Imágenes recientes publicadas por el filtrador Sony Dickson muestran lo que serían unidades dummy de toda la línea iPhone 17, incluyendo el nuevo Air. Este modelo, destinado a reemplazar al Plus tras su bajo rendimiento en ventas, apostará por un cuerpo más delgado y una sola cámara en un módulo horizontal. Mientras tanto, los modelos Pro lucen una apariencia más agresiva y robusta, con un diseño que evoca dispositivos como los de la marca POCO.

Aquí una foto:

Uno de los aspectos más comentados ha sido la nueva gama de colores. El 17 Air llegaría en un tono beige, mientras que el estándar ofrecerían opciones en azul pálido, verde claro, rosa tenue y los tradicionales blanco y negro. Por su parte, los modelos Pro destacarán por un inusual tono naranja, nunca antes visto en un iPhone, que se suma a colores más clásicos como azul marino, blanco y negro.

La filtración cobró aún más fuerza tras el reporte de un usuario de X que asegura haber visto en público una unidad de prueba del iPhone 17 Pro. Aunque Apple no ha confirmado oficialmente ninguno de estos detalles, se espera que toda la familia 17 sea presentada en septiembre, momento en que se sabrá qué tan precisas fueron las filtraciones y qué tanto ha cambiado Apple su enfoque de diseño.

Vía: XTK

Nota del autor: La verdad las noticias de celulares no me impactan demasiado. Mi teléfono de hace tres años me sigue sirviendo bien.



