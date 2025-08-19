Primer vistazo a los hermanos Weasley en la serie de Harry Potter

La serie de Harry Potter de HBO sigue creciendo. Después de un par de filtraciones del set de grabaciones, el día de hoy se han dado a conocer a los actores que le darán vida a la familia Wesley, o al menos a los niños responsables de estos papeles, ya que por el momento no hay información sobre la madre y el padre.

Por medio de redes sociales, se ha confirmado que los gemelos Tristan y Gabriel Harland interpretarán a Fred y George Weasley, Ruari Spooner será Percy Weasley y Gracie Cochrane le dará a vida a Ginny Weasley. En la imagen del elenco también podemos ver a Alastair Stout, a cargo de Ron, dejando en claro que los actores están listos para ser una familia.

La familia Weasley llega a la pantalla chica

Para todos los fans, HBO ha dejado en claro que pronto tendremos más información sobre Charlie, el segundo hijo mayor de la familia, quien se mudó a Rumania después de graduarse de Hogwarts para estudiar dragones, y quien bien podría aparecer en la serie en un futuro. Junto a esto, por el momento se desconoce quién estará a cargo del rol de Bill Weasley, el hermano mayor, y quien apareció en el cine hasta la última película.

Lamentablemente, aún falta mucho para ver la serie de HBO, ya que se espera que el rodaje de la primera temporada dure hasta la primavera de 2026, y que la segunda comience unos meses después. De esta forma, los primeros capítulos estarían disponibles hasta el 2027. En temas relacionados, puedes ver las nuevas imágenes de Harry y Hagrid aquí. De igual forma, Warner Bros. no cancelará la serie.

Vía: Variety