Nuevo vistazo a Harry Potter y Hagrid en la serie de HBO

La serie de Harry Potter de HBO es una de las producciones más esperadas del futuro. Después de un extenso periodo de selección de actores, la producción de Warner Bros. ya está grabando las escenas de su primera temporada y, como sucede en estos casos, algunos fans han logrado conseguir fotografiar el set y darnos un vistazo a los actores de Harry y Hagrid juntos.

Por medio de redes sociales han circulado una serie de imágenes en donde podemos ver a Dominic McLaughlin, quien le dará vida a Harry Potter, y a Nick Frost, responsable de Hagrid, juntos en el set de grabaciones de lo que parece ser uno de los primeros episodios de la primera temporada de la serie de HBO.

HAGRID Y HARRY Desde el set de filmación de la serie de #HarryPotter de #HBO llega este nuevo vistazo del niño que vivió junto a #Harry para la primera temporada de la serie. pic.twitter.com/oFrm27Zk7X — Gaby Meza (@GabyMeza8) August 18, 2025

¿Qué nos espera en la serie de Harry Potter?

Aunque los detalles no están claros, las imágenes filtradas parece que son de los momentos en los que Harry y Hagrid viajan juntos al Callejón Diagon o al metro de King’s Cross. Junto a esto, también ha llamado la atención los atuendos que portan los actores. Aquí vemos a McLaughlin con ropa usada y manchada, mientras que Frost parece ser la viva imagen del cuidador de Hogwarts.

Considerando que las filmaciones de la primera temporada de Harry Potter ya están en marcha, es muy probable que veamos más imágenes filtradas por parte de los fans en los próximos días. Sin embargo, esto también significa que aún falta algo de tiempo antes de que siquiera veamos algún tráiler, y aún estamos a un par de años antes del estreno de la primera temporada. En temas relacionados, Warner Bros. no cancelará esta serie. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre esta serie.

Vía: Twitter