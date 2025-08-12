Warner Bros. no cancelará la serie de Harry Potter

Actualmente, las grandes productoras de Hollywood no se tocan el corazón al momento de cancelar todo tipo de producciones al ver que sus expectativas no se harán realidad. Sin embargo, Warner Bros. asegura que esto no sucederá con la serie de Harry Potter, la cual sus directivos esperan que sea una producción que les tome 10 años en terminar.

En una reciente entrevista con Collider, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, aseguró que la serie de Harry Potter no será cancelada, e incluso tiene pensando que esta sea una producción que tarde 10 años en terminar. Esto fue lo que comentó Adriano Goldman, quien está a cargo de la cinematografía, al respecto:

“Se prevén siete temporadas para la serie. No sé si estaré en todas, pero sin duda queda un largo camino por delante".

¿Cuánto va a durar la serie de Harry Potter?

La serie de Harry Potter tendrá siete temporadas, una por cada libro. Sin embargo, parece que no veremos estrenos anuales, ya que Zaslav y el resto de Warner Bros. esperan que la producción les tome 10 años. Recordemos que uno de los factores más importantes en la actualidad es el tiempo que toma el proceso de post-producción, especialmente en series con un gran enfoque en el CGI.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno específica para la serie de Harry Potter, pero esta producción eventualmente estará disponible en HBO Max. En temas relacionados, así se verá Hagrid en la serie. De igual forma, estas son las primeras imágenes de esta producción.

Vía: Collider