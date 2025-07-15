Liberan la primera foto del nuevo Hagrid de la serie de Harry Potter

En estos momentos la franquicia de Harry Potter está teniendo una especie de renacimiento, puesto que nuevas atracciones se abren en los parques temáticos, salen videojuegos como Hogwarts Legacy, y claro, la nueva serie producida por HBO ya se está empezando a filmar. De hecho, ya mostraron la primera imagen del actor en el papel principal, la cual ha generado debate entre los fans, pero no es nada comparado en cómo ya empezaron a detestar a otro personaje.

La nueva adaptación televisiva vuelve a encender la polémica tras la revelación del actor que interpretará a Hagrid. El elegido ha sido Nick Frost, quien tomará el relevo del recordado Robbie Coltrane, pero su aspecto en el primer vistazo compartido ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde algunos fanáticos aseguran que “parece una parodia”. Desde su anuncio, el proyecto ha estado rodeado de controversia, especialmente por la participación de J.K. Rowling y el recast de personajes tan icónicos. La imagen de Frost caracterizado como el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts no ha convencido a muchos, que en foros y publicaciones han manifestado su disgusto e incluso han pedido la cancelación de la serie. Aquí la foto: Mensajes como “Parece un cosplay” o “Todos parecen imitaciones sin alma” han sido frecuentes entre los comentarios de usuarios que comparan desfavorablemente al nuevo elenco con el de las películas originales. A pesar de esto, la producción sigue en marcha y planea cubrir los siete libros originales, con una temporada dedicada a cada uno. La serie de Harry Potter, liderada por Francesca Gardiner y el director Mark Mylod, se encuentra en etapa de rodaje y no se espera su estreno hasta 2027. Mientras tanto, la presión de los fans y la sombra del universo cinematográfico siguen pesando sobre esta ambiciosa reinvención del mundo mágico. Vía: VD Nota del autor: Definitivamente no luce tan mal, pero los fans buscan cosas que no conocen los productores. Habrá que esperar hasta el primer episodio y ver si realmente está muy fatal.