Primer vistazo a la serie de Harry Potter

Con los actores ya seleccionados, la producción de la serie de Harry Potter avanza por buen camino. De esta forma, las primeras filtraciones de los sets de grabaciones han llegado. En esta ocasión, tenemos el primer vistazo oficial al Andén 9¾, una de las locaciones más icónicas en esta historia.

Por medio de redes sociales, múltiples fans han descubierto que Warner Bros. y HBO ya están construyendo algunos de los sets de grabación que veremos para la primera temporada de Harry Potter. Una de las locaciones es el Andén 9¾, plataforma que se ubica en la estación de King’s Cross en Londres, y que en esta ocasión parece que será construida en medio del campo.

New pics of Platform ❾¾ that is being built 😍 pic.twitter.com/ugY4Fv8o0R

— Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) June 10, 2025