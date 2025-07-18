    Primeras imágenes de la filmación de la serie de Harry Potter

    Después de un extenso periodo de selección de actores, la serie de Harry Potter de HBO por fin ha comenzado sus filmaciones. Si bien Warner Bros. aún no está listo para compartir un tráiler, los fans se han dado a la tarea de tomar fotos desde el set de grabaciones, dándonos el primer vistazo a la familia de Harry Potter en una de las escenas más icónicas del primer libro.

    Durante el fin de semana, la producción de la serie filmó un par de escenas en el Zoológico de Londres, en donde varios fans aprovecharon la oportunidad para tomar fotos de Harry, interpretado por Dominic McLaughlin, Dudley, a cargo de Amos Kitson, la tía Petunia, encargada de Bel Powley, y el tío Vernon, interpretado por Daniel Rigby. 

    La familia de Potter se puede ser vista portando ropa de principios de la década de 1990, revelando que esta serie conservará el periodo original en el que se desarrollan los libros y las películas. Para aquellos que no lo recuerdan, esta escena forma parte del primer libro de Harry Potter, en la que Harry libera mágicamente una serpiente y la suelta sobre su primo, Dudley.

    Si bien gran parte de la filmación de la primera temporada se llevará a cabo en los estudios de Warner Bros. Leavesden, en donde se ha recreado a Hogwarts, también se están llevando a cabo un par de filmaciones en otras locaciones, principalmente con las escenas relacionadas con el mundo muggle. 

    Solo nos queda esperar a que Warner Bros. y HBO compartan un tráiler de la serie de Harry Potter, algo que claramente tomará algo de tiempo. En temas relacionados, así se ve Dominic McLaughlin como Harry Potter. De igual forma, revelan cómo se verá Hagrid en la serie.

    Vía: IGN

