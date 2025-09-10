    Fan-fic de Hermione y Malfoy de Harry Potter tendrá su película

    Todo partió como idea los fans

    El mundo de Harry Potter no ha pasado de moda, a pesar de que las películas terminaron hace más de diez años atrás, y es que en el transcurso del anuncio de la nueva serie para HBO, los fans se pusieron a imaginar posibles escenarios de los personajes con historias que salen del canon. Una de ellas deriva de cierto romance de polos opuestos que se volvió famoso, y parece que las grandes productoras le están haciendo caso a dicha historia elaborada por el colectivo, pero dando un giro de tuerca.

    Hollywood se prepara para dar un paso inesperado: un fanfiction inspirado en el universo del mago tendrá su propia adaptación en la gran pantalla. Según los medios, la productora Legendary adquirió por $3 millones de dólares los derechos de Alchemised, novela debut de la escritora SenLinYu, reconocida por sus relatos que exploran el romance prohibido entre Hermione Granger y Draco Malfoy.

    El proyecto llama la atención no solo por su origen como fanfic, enmarcado en el subgénero “Dramione”, sino porque se trata de uno de los acuerdos más altos alcanzados por un libro en años recientes. SenLinYu se convirtió en figura de culto dentro del fandom gracias a títulos como Manacled, obra de fantasía oscura publicada en 2023 que combinaba elementos de Harry Potter con El cuento de la criada. Dicho texto acumuló más de 10 millones de lecturas en AO3 y más de 100,000 reseñas en la red.

    Con Alchemised, la autora parte de esa misma semilla creativa, pero la lleva hacia un terreno independiente. La historia sigue a Helen Marino, una alquimista y sanadora cuyos recuerdos sellados podrían ser la clave para la supervivencia en un mundo de magia y oscuridad. Enviada a la finca de un nigromante decidido a explorar los secretos ocultos en su mente, Helen deberá resistir para conservar su identidad mientras lidia con un destino incierto.

    La adaptación de Legendary surge en un momento particular para la franquicia mágica, ya que como mencionamos, HBO prepara un remake televisivo de Harry Potter. Sin embargo, Alchemised busca diferenciarse como una propuesta con vida propia: una obra que nació de la pasión del fanfiction y que ahora da el salto al cine como historia original, aunque con raíces innegables en uno de los universos más influyentes.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Es raro que todo partierda desde un fan-fic. Sin embargo, si una historia se puede monetizar nadie va a desperdiciar la oportunidad.



