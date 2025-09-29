    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/09/2025 6:33 p. m.

    Las tarjetas nuevas disponibles en el mercado

    En estos momentos la franquicia de Pokémon está más fuerte que nunca, ya que se esperan grandes lanzamientos para este y el próximo año como el juego de Legends: Z-A, así como el título enfocado al competitivo que ahora se usará para quienes se enfrentan en los mundiales. Y mientras la espera se hace larga, nuevas tarjetas del universo TCG se están lanzado para que los fans empiecen a coleccionar sus favoritas.


    The Pokémon Company International ya tiene disponible en todo el mundo Megaevolución, la nueva expansión. Con fecha de lanzamiento del pasado 26 de septiembre de 2025, esta serie marca el esperado regreso de los poderosos monstruos en formato megaevolución al formato competitivo y coleccionable de la franquicia.

    La colección introduce cartas de Pokémon ex megaevolución, entre ellas Mega-Lucario ex y Mega-Gardevoir ex, que destacan por contar con más PS y una mayor capacidad de infligir daño en comparación con los Pokémon ex normales. Como contraparte, al quedar Fuera de Combate entregan tres cartas de Premio. Otra novedad es que estos personajes pueden ser Básicos, de Fase 1 o Fase 2, sin pasos adicionales para evolucionar, lo que cambia el ritmo de las partidas.

    Megaevolución también aporta un estilo artístico renovado para las cartas de rareza Rara Ultra, con ilustraciones que incluyen siluetas de la versión habitual del Pokémon. A esto se suman cartas de Objeto, Estadio y Herramienta con el mismo nivel de rareza, ampliando las opciones para coleccionistas y jugadores que buscan estrategias más complejas.

    Los sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y colecciones especiales de Megaevolución ya están disponibles en tiendas físicas, mientras que en el ámbito digital la expansión puede disfrutarse en TCG Pokémon Live para iOS, Android, macOS y Windows. En esta versión, los jugadores reciben un mazo de Mega-Lucario ex al iniciar sesión y, más adelante, podrán desbloquear un mazo adicional de Mega-Gardevoir ex mediante el pase de combate.

    Vía: Pokémon

    Imagen

    Nota del autor: Sin lugar a dudas, el negocio del TCG nunca va a terminar. Creo que hasta pueden dejar de hacer juegos, y las cartas serán lo que mantenga a flote a la compañía.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    Este es el internet móvil más barato en México
    Este es el internet móvil más barato en México
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas.
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas.
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado
    Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado
    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año
    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela mucha información
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela mucha información
    Dragon Ball: Sparking! Zero recibe nuevo contenido DLC
    Dragon Ball: Sparking! Zero recibe nuevo contenido DLC
    Explican por qué las compañías de juegos hacen tantos remakes
    Explican por qué las compañías de juegos hacen tantos remakes
    The Batman 3 podría ser cancelada
    The Batman 3 podría ser cancelada
    Creadores de Bomb Rush Cyberfunk ya trabajan en nuevo juego
    Creadores de Bomb Rush Cyberfunk ya trabajan en nuevo juego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo