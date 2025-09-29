La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG

Las tarjetas nuevas disponibles en el mercado

En estos momentos la franquicia de Pokémon está más fuerte que nunca, ya que se esperan grandes lanzamientos para este y el próximo año como el juego de Legends: Z-A, así como el título enfocado al competitivo que ahora se usará para quienes se enfrentan en los mundiales. Y mientras la espera se hace larga, nuevas tarjetas del universo TCG se están lanzado para que los fans empiecen a coleccionar sus favoritas.





The Pokémon Company International ya tiene disponible en todo el mundo Megaevolución , la nueva expansión. Con fecha de lanzamiento del pasado 26 de septiembre de 2025, esta serie marca el esperado regreso de los poderosos monstruos en formato megaevolución al formato competitivo y coleccionable de la franquicia.

La colección introduce cartas de Pokémon ex megaevolución , entre ellas Mega-Lucario ex y Mega-Gardevoir ex, que destacan por contar con más PS y una mayor capacidad de infligir daño en comparación con los Pokémon ex normales. Como contraparte, al quedar Fuera de Combate entregan tres cartas de Premio. Otra novedad es que estos personajes pueden ser Básicos, de Fase 1 o Fase 2, sin pasos adicionales para evolucionar, lo que cambia el ritmo de las partidas.

Megaevolución también aporta un estilo artístico renovado para las cartas de rareza Rara Ultra, con ilustraciones que incluyen siluetas de la versión habitual del Pokémon. A esto se suman cartas de Objeto, Estadio y Herramienta con el mismo nivel de rareza, ampliando las opciones para coleccionistas y jugadores que buscan estrategias más complejas.

Los sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y colecciones especiales de Megaevolución ya están disponibles en tiendas físicas, mientras que en el ámbito digital la expansión puede disfrutarse en TCG Pokémon Live para iOS, Android, macOS y Windows. En esta versión, los jugadores reciben un mazo de Mega-Lucario ex al iniciar sesión y, más adelante, podrán desbloquear un mazo adicional de Mega-Gardevoir ex mediante el pase de combate.

Vía: Pokémon

Nota del autor: Sin lugar a dudas, el negocio del TCG nunca va a terminar. Creo que hasta pueden dejar de hacer juegos, y las cartas serán lo que mantenga a flote a la compañía.