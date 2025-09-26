Pokémon responde al video de ICE con música de su anime

No es un secreto que la situación en Estados Unidos es poco favorable para los inmigrantes en estos momentos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, también conocido como ICE, recientemente publicó un video en donde muestran a sus autoridades arrestando a extranjeros, todo al ritmo del primer tema del anime de Pokémon. Esto ha causado la indignación de muchos fans, y The Pokémon Company por fin ha compartido un comunicado oficial.

Hace unos días, el video de ICE acompañado de la frase “Hay que atraparlos a todos”, causó la indignación de muchas personas, quienes exigieron que The Pokémon Company y Nintendo intervinieran legalmente para bajar este material, usando a los derechos de autor como su principal arma. Sin embargo, esto no ha sucedido, y parece que no va a suceder. Esto fue lo que comentaron los creadores de Pikachu al respecto:

“Tenemos conocimiento de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociado con nuestra marca. Nuestra empresa no participó en la creación ni distribución de este contenido, y no se autorizó el uso de nuestra propiedad intelectual”.

¿Pokémon vs. ICE?

Aunque The Pokémon Company ha dejado en claro que no tuvo participación alguna en este material, Don McGowan, veterano ex jefe legal de Pokémon, ha señalado que es poco probable que la compañía tome acciones legales en contra de ICE por el uso de la música del anime. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No los veo haciendo nada al respecto por varias razones. Primero, piensen en lo poco que se ve el nombre de [The Pokémon Company International] en la prensa. Son increíblemente tímidos con la publicidad y prefieren que la marca sea la marca.



Segundo, muchos de sus ejecutivos en EE. UU. tienen la residencia permanente. Incluso si todavía estuviera en la empresa, no me metería en esto, y soy el CLO [Director Jurídico] más impulsivo que he conocido. Esto se resolverá en un par de días y estarán encantados de dejarlo”.

Esta no es la primera vez que ICE realiza un video de este tipo, ya que en agosto vimos un material similar utilizando música de Jay-Z. En este caso, el artista tampoco comenzó una acción legal, pero el sistema de derechos de autor de las redes sociales actuaron por sí solas, bajando el video. De esta forma, es probable que algo similar suceda con el caso de Pokémon.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este controversial caso.

Nota del Autor:

Esta situación ya está llegando a niveles ridículos. Esto es burlarse de la terrible situación de miedo que se vive en Estados Unidos, y es terrible que las compañías no quieran tocar estos casos por temor a una represalia. Esto simplemente no debería suceder.

Vía: IGN