Capcom anuncia Amiibo de Monster Hunter Stories 3

    26/09/2025 8:10 a. m.

    Además de Nintendo, Capcom es una de las compañías que más Amiibo nos ha entregado. A lo largo de los años, la compañía detrás de Mega Man ha creado figuras inspiradas en Monster Hunter y, recientemente, Street Fighter. Ahora, se ha revelado que pronto tendremos la oportunidad de conseguir nuevos Amiibo inspirados en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

    Como parte de su booth en Tokyo Game Show 2025, los fans se han dado cuenta de que Capcom tiene tres Amiibo de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, los cuales no ha anunciado oficialmente, pero que estarán disponibles en un futuro. Para todos los fans de esta serie, las figuras son algo imperdible.

    Más Amiibo de Monster Hunter

    Esto no debería ser una gran sorpresa para los fans. Capcom nos ha entregado Amiibo de Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2 y Monster Hunter Rise, por lo que estaba clara de que algo similar iba a suceder con la nueva entrega. La cuestión es que la compañía no ha compartido la suficiente información para que los fans tengan lista su cartera.

    Por el momento no hay precio y fecha de lanzamiento de estas figuras, aunque podemos tener una idea de estas dos cuestiones. Considerando que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection estará disponible el 13 de marzo del 2026, es muy probable que ese mismo día veamos estas figuras a la venta. En lo que respecta a su precio, el trabajo de Street Fighter cuesta $39.99 dólares, por lo que podríamos ver algo similar en este caso.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con los Amiibo de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en un futuro. En temas relacionados, este es el Amiibo más caro hasta el momento. De igual forma, Nintendo revela figuras de estilo, pero de madera.

    Nota del Autor:

    Esas figuras lucen increíbles. Si bien Nintendo sigue ofreciendo el mejor trabajo en lo que respecta a los Amiibo, Capcom no se queda atrás. Aunque no soy fan de coleccionar estas figuras, no puedo negar que sets como el de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection me convencen cada vez más.

    Vía: Nintendo Life 

