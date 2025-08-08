Nintendo lanza Amiibo de madera de Super Mario Bros.

Considerando que este año marca el 40 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo tiene algunos productos bastante interesantes en camino. Uno de estos es un set de figuras de madera, las cuales están enfocadas en el público infantil, pero que también funcionan como Amiibo, algo que los ha convertido en un producto preciado para muchos fans.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo reveló la colección de My Mario, una serie de figuras de madera en donde encontramos a Mario, Luigi, Peach, Yoshi y varios ítems icónicos de la serie. Estos son productos enfocados a los niños y padres, quienes podrán disfrutar de estos juguetes de una manera tradicional. Esta es su descripción:

“Personajes como Mario y Luigi, junto con artículos conocidos de la serie Super Mario, estarán disponibles como bloques de madera. Estas piezas tienen tamaños y pesos que facilitan el agarre y el juego de los niños pequeños. Cada bloque de personaje también puede usarse como figura amiibo del personaje correspondiente en juegos compatibles”.

Precio y fecha de lanzamiento de los Amiibo de madera

El set pequeño de tres piezas tendrá un precio de ¥2,980 yenes y el de 30 piezas costará ¥19,980 yenes, lo que equivale a aproximadamente $130 dólares. Ambos estarán disponibles en Japón a partir del 26 de agosto de 2025. Esto forma parte de una gama más amplia de productos de My Mario, que llegarán a nivel internacional a principios de 2026.

Lo interesante, es que estas figuras de madera también funcionan como Amiibo en juegos compatibles, algo que los convertirá en productos que todos los coleccionistas desean tener. Solo nos queda esperar a que más información sobre su lanzamiento internacional esté disponible. En temas relacionados, este es el Amiibo de Donkey Kong Bananza. De igual forma, puedes conocer más sobre los Amiibo aquí.

Nota del Autor:

Estas figuras de madera lucen increíbles, y es algo que todo padre e hijo que sea fan de Nintendo debe de tener. Espero que este sea un producto que llegue a las manos del público indicado, y no algo que sea acaparado por los coleccionistas y revendedores, algo que tal vez suceda en su lanzamiento.

Vía: Nintendo Life