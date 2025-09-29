Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira

La cantante vuelve para esta entrega

Este año el mundo del cine ha estado infestado de películas que dejaron al público con la boca abierta, especialmente si hablamos por el lado de la animación, ya que tenemos desde Elio de Pixar hasta el popular Demon Slayer: Castillo Infinito que no para de generar dinero. Sin embargo, no es todo lo que queda para los siguientes, pues la última producción de Disney, Zootopia 2, sigue soltando publicidad por todos lados.

La empresa del ratón ha revelado un nuevo tráiler de la esperada secuela de la película animada ganadora del Óscar en 2016. El avance muestra el regreso de Judy Hopps y Nick Wilde, además de una sorpresa musical: Shakira y Ed Sheeran presentan “Zoo”, una canción inédita que acompaña la historia y busca replicar el éxito global de Try Everything.

El tema, compuesto por Sheeran junto a Blake Slatkin y Shakira, quien además lo produjo con Alex “AC” Castillo, se estrena oficialmente el 10 de octubre. En la película, Shakira retoma su papel como Gazelle, mientras que Sheeran y Slatkin hacen cameos como un par de ovejas llamadas Ed Shearin y Baalake Lambkin, en un guiño cómico para los fans.

Aquí el video:

La trama de esta secuela nos lleva de vuelta a la metrópolis animal, donde Hopps y Wilde deben enfrentar a Gary De’Snake, una víbora interpretada por Ke Huy Quan, cuya aparición amenaza con alterar el orden de la ciudad. La cinta está dirigida por Jared Bush y Byron Howard, ambos ganadores del Óscar, y producida por Yvett Merino.

Además del elenco principal encabezado por Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, la película contará con las voces de Andy Samberg, David Strathairn, Macaulay Culkin y Brenda Song, entre otros. Zootopia 2 se estrena en cines el 26 de noviembre, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes de Disney para este año.

Vía: DL

Nota del autor: Ya estoy listo para ver esta película, la verdad la primera es muy divertida.