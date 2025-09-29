    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/09/2025 5:57 p. m.

    La cantante vuelve para esta entrega

    Este año el mundo del cine ha estado infestado de películas que dejaron al público con la boca abierta, especialmente si hablamos por el lado de la animación, ya que tenemos desde Elio de Pixar hasta el popular Demon Slayer: Castillo Infinito que no para de generar dinero. Sin embargo, no es todo lo que queda para los siguientes, pues la última producción de Disney, Zootopia 2, sigue soltando publicidad por todos lados.

    La empresa del ratón ha revelado un nuevo tráiler de la esperada secuela de la película animada ganadora del Óscar en 2016. El avance muestra el regreso de Judy Hopps y Nick Wilde, además de una sorpresa musical: Shakira y Ed Sheeran presentan “Zoo”, una canción inédita que acompaña la historia y busca replicar el éxito global de Try Everything.

    El tema, compuesto por Sheeran junto a Blake Slatkin y Shakira, quien además lo produjo con Alex “AC” Castillo, se estrena oficialmente el 10 de octubre. En la película, Shakira retoma su papel como Gazelle, mientras que Sheeran y Slatkin hacen cameos como un par de ovejas llamadas Ed Shearin y Baalake Lambkin, en un guiño cómico para los fans.

    Aquí el video:

    La trama de esta secuela nos lleva de vuelta a la metrópolis animal, donde Hopps y Wilde deben enfrentar a Gary De’Snake, una víbora interpretada por Ke Huy Quan, cuya aparición amenaza con alterar el orden de la ciudad. La cinta está dirigida por Jared Bush y Byron Howard, ambos ganadores del Óscar, y producida por Yvett Merino.

    Además del elenco principal encabezado por Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, la película contará con las voces de Andy Samberg, David Strathairn, Macaulay Culkin y Brenda Song, entre otros. Zootopia 2 se estrena en cines el 26 de noviembre, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes de Disney para este año.

    Vía: DL

    Imagen

    Nota del autor: Ya estoy listo para ver esta película, la verdad la primera es muy divertida.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    Este es el internet móvil más barato en México
    Este es el internet móvil más barato en México
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas.
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas.
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado
    Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado
    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año
    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela mucha información
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela mucha información
    Dragon Ball: Sparking! Zero recibe nuevo contenido DLC
    Dragon Ball: Sparking! Zero recibe nuevo contenido DLC
    Explican por qué las compañías de juegos hacen tantos remakes
    Explican por qué las compañías de juegos hacen tantos remakes
    The Batman 3 podría ser cancelada
    The Batman 3 podría ser cancelada
    Creadores de Bomb Rush Cyberfunk ya trabajan en nuevo juego
    Creadores de Bomb Rush Cyberfunk ya trabajan en nuevo juego
    Despiden a desarrolladora de Ghost of Yōtei por controversial comentario
    Despiden a desarrolladora de Ghost of Yōtei por controversial comentario
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo