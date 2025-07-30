Nuevo tráiler de la película de Zootopia 2

Zootopia es una de las películas más aclamadas de Disney, por lo que Zootopia 2 es una de las producciones cinematográficas más esperadas de este año. Si bien su estreno aún está a un par de meses de distancia, el día de hoy por fin tuvimos un nuevo tráiler de esta cinta, el cual nos da una idea clara de la aventura que podremos disfrutar en noviembre.

Zootopia 2 se desarrolla poco después de los eventos de la primera película. Aquí, Judy Hopps y Nick Wilde son compañeros en la policía, y deben encontrar la forma de trabajar juntos para resolver un caso que involucra a una misteriosa serpiente. De esta forma, no solo se nos presenta un interesante misterio, sino que la relación entre los protagonistas será un gran enfoque de la cinta.

¿De qué tratará Zootopia 2?

“Tras resolver el caso más importante de la historia de Zootopia, los policías novatos Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz de Jason Bateman) descubren que su colaboración no es tan sólida como creían cuando el jefe Bogo (voz de Idris Elba) les ordena unirse al programa de terapia "Compañeros en Crisis". Pero su colaboración no tarda en ponerse a prueba al encontrarse en la sinuosa pista de un misterio relacionado con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópolis animal. El tráiler, el póster y las imágenes del tráiler ya están disponibles para descargar y compartir”.

Junto a Ginnifer Goodwin, como Judy Hopps, y Jason Bateman, en el rol de Nick Wilde, Zootopia 2 introducirá a Gary De’Snake, quien tendrá la voz de Ke Huy Quan, así como a un nuevo elenco de animales que le darán vida a este mundo de una forma que todos los fans van a apreciar. Ahora solo es cuestión de esperar a su estreno para ver cómo es que este misterio se desarrolla.

¿Cuándo se estrenará Zootopia 2?

Zootopia 2 llegará a los cines el próximo 26 de noviembre, y al tratarse de un gran estreno de Disney, será mejor que disfruten de esta película en la pantalla grande, puesto que su llegada a streaming será hasta el siguiente año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, Frozen 3 ha sido retrasada.

Vía: Disney