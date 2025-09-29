    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México

    29/09/2025 4:47 p. m.

    Los usuarios siguen recibiendo actualizaciones

    Sin duda alguna, el medio de comunicación más popular de la actualidad es WhatsApp, plataforma de Meta que poco a poco se ha ido modificando desde su versión original para ofrecer cada vez más funciones interesantes que empezaron como un chat hasta llegar a las videollamadas. Y claro, ser el mejor no significa que la innovación va a detenerse, por lo que hay noticias para quienes no dejan de mandar y recibir mensajes.

    La app sigue renovándose con nuevas funciones en México. La plataforma incorpora herramientas para compartir documentos de manera más eficiente, opciones de personalización en chats y mejoras para el manejo de fotografías, buscando que los usuarios tengan una experiencia más completa tanto en iOS como en Android.

    Entre las novedades fotográficas, WhatsApp ahora permite compartir Live Photos en iOS y Motion Photos en Android, capturando no solo la imagen, sino también sonido y movimiento. Además, la aplicación integra Meta AI para crear nuevos temas de chat y generar fondos para videollamadas a partir de fotos y videos tomados directamente en los chats.

    Los stickers también reciben actualización con paquetes “más expresivos y divertidos”, mientras que la búsqueda de grupos se simplifica: ahora se puede encontrar un contacto y ver los grupos en común para localizarlos con mayor facilidad. Estas mejoras apuntan a agilizar la comunicación y la interacción dentro de la app.

    Una de las funciones más destacadas es que los usuarios de Android ahora pueden escanear, recortar, guardar y enviar documentos directamente desde WhatsApp, característica que ya estaba disponible en iPhone. Esta adición se suma a otras recientes herramientas, como la traducción de conversaciones, la reprogramación de videollamadas y opciones avanzadas de privacidad en los chats.

    Nota del autor: La verdad ya casi no uso esta aplicación, solamente al salir de casa. En lo personal no me sirven mucho a mí las nuevas funciones.

