Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto

Le dice adiós a los suscriptores

El mundo del streaming es algo complicado, ya que siempre hay nuevas plataformas que quieren hacer un esfuerzo por sobresalir ante gigantes corporativos que se llevan la atención, y eso lo hacen al ofrecer series no muy conocidas para que el público las vea a un solo click de distancia. En el caso de Anime Onegai, ellos apuestan por traer series excelentes y con el distintivo de agregarlas doblaje en caso de que no lo tengan, lo cual aparentemente ya no es rentable.

La empresa que se destacó por ofrecer series dobladas al español en México y Latinoamérica, cerrará sus operaciones definitivamente el 31 de octubre de 2025. La plataforma, que llegó a la región en 2020 con una propuesta gratuita y un plan de suscripción de $25 pesos, se despide tras cinco años de actividad en el mercado.

En un comunicado enviado a sus usuarios, Anime Onegai informó que, por causas de fuerza mayor, dejará de operar de manera permanente. A partir del 30 de octubre, el servicio dejará de estar disponible, se cancelarán nuevas transacciones o suscripciones y todo el contenido multimedia desaparecerá de forma definitiva. Además, los datos personales de los usuarios serán eliminados conforme a la Política de Privacidad de la empresa.

Durante su tiempo en el mercado, Anime Onegai logró diferenciarse al invertir en doblajes de sus series, algo que comenzó a ofrecer de manera consistente hasta 2022. Esta estrategia le permitió destacarse frente a competidores como Funimation y Crunchyroll,, y frente a plataformas globales como Netflix, que aumentaron su oferta de anime en la región.

A pesar de su cierre, la compañía deja un legado al demostrar que existe demanda por anime con doblaje en español. Además de su plataforma, esta empresa comercializó sus producciones en medios externos, consolidando su propuesta y dejando una marca importante en la industria del anime en Latinoamérica. Lo que más se recuerda es el haber traído en español la serie Dragon Quest: Adventure of Dai.

Vía: XTK

Nota del autor: Es triste, porque yo quería ver el anime de Dai completo en español. Solo había consumido 50 episodios de los 100.