Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2

Es una demostración de que Switch 2 tiene poder

Para quien no lo sepa hasta este momento, la semana pasada se llevó a cabo la edición 2025 de Tokyo Game Show, festival de videojuegos en el que se mostraron las más grandes novedades, por esa misma razón Capcom no podía faltar, llevando uno de los títulos estrella de 2026, Resident Evil 9: Requiem. Y algo que llamó la atención, es que en dicho lugar se pudo ver el primer gameplay corriendo en Switch 2, y a partir de ese material se dieron noticias interesantes.

El primer vistazo ha revelado varios detalles técnicos que confirman cómo se adapta el esperado título a la nueva consola híbrida. Tras especulaciones sobre su precio reducido en la plataforma, ahora se conocen las primeras pruebas en acción real.

En modo portátil, el juego sorprende con la implementación de ray tracing, una característica que mejora notablemente la iluminación y la inmersión, incluso en una pantalla pequeña. El rendimiento se mantiene estable por encima de los 30 cuadros por segundo gracias al uso de DLSS, aunque la resolución nativa ronda los 600p reescalados.

Eso sí, el port presenta algunos sacrificios gráficos. Se notan downgrades en texturas y sombras , además de caídas puntuales en la tasa de cuadros. Aun así, la recepción inicial de los fanáticos que ya lo probaron en portátil ha sido positiva, destacando la fluidez general y el esfuerzo técnico realizado en esta versión.

Resident Evil 9: Requiem llegará a Switch 2 el 27 de febrero de 2026, acompañado de Resident Evil VII: Biohazard y Resident Evil Village, que debutarán en la consola sin depender del formato en la nube, marcando un hito para la franquicia en Nintendo. Ahora los fans solo tienen que esperar pocos meses más.

Vía: NT

Nota del autor: No se para nada mal corriendo en este formato. Aunque seguramente al verlo no va a faltar quien lo pido ahora para PS4.