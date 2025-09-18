The Batman 2 agregará a villano que nunca ha llegado a DC en el cine

Aparecerá alguien totalmente nuevo en live action

Los fanáticos del mundo de DC están desesperados por ver The Batman 2, película que está actualmente en producción después de haberse lanzado la anterior hace muchos años atrás, con el regreso de los actores que participaron en esa filmación que tuvo como estrella a Robert Pattinson. Y ahora que el hype está creciendo mucho por su estreno, parte de los involucrados revelan noticias interesantes.

El director Matt Reeves confirmó que la cinta traerá consigo un giro importante en la saga del Caballero de la Noche. La secuela presentará a un antagonista de DC que nunca había tenido aparición en la gran pantalla, despejando las especulaciones que situaban al Joker de Barry Keoghan como el enemigo principal de la trama.

Aunque Reeves no reveló la identidad del villano, sí adelantó un cambio sustancial respecto a la primera entrega: la narrativa pondrá el foco en Bruce Wayne y no únicamente en su faceta como Batman. Esto permitirá explorar más a fondo la vida personal del personaje y su compleja relación con Gotham, mostrando un lado más humano de Robert Pattinson en el papel.

La primera película se centró de manera casi exclusiva en la figura del vigilante enmascarado, mientras que esta secuela dará espacio a conocer el tormentoso pasado de Wayne, sus motivaciones y los vínculos que lo mantienen atado a una ciudad sumida en la corrupción. Con ello, Reeves busca ofrecer una visión más íntima y menos convencional del héroe.

Cabe destacar que The Batman 2 se mantiene fuera del nuevo universo cinematográfico de DC liderado por James Gunn. Por lo que no habrá nada de universos conectados ni nada parecido. Eso significa, que el héroe oscuro del DCU aún queda pendiente por ser presentado en el futuro.

Vía: VD

Nota del autor: Es un poco desesperante saber que llega hasta el 2027. Pero al menos no la cancelaron, eso ya es ganancia.