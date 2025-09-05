Filtran nuevo juego de Batman Arkham

La serie de Batman: Arkham se encuentra en una situación extraña. Pese a su popularidad, parece que Rocksteady, sus creadores, no saben qué hacer para continuar con la historia. Afortunadamente, otros equipos han logrado expandir el universo de una forma interesante. Este es el caso de Batman: Arkham Shadow, el cual llegó a nuestras manos el año pasado, y del cual ya se ha filtrado una secuela.

Aunque Batman: Arkham Shadow llegó a Meta Quest 3 en octubre del 2024, todo indica a que Camouflaj, sus desarrolladores, ya están trabajando en una secuela. Pese a que por el momento no hay información oficial al respecto, Mark Rolston, que interpretó a James “Jim” Gordon en el juego del año pasado, reveló, por error, que ya está trabajando en una nueva entrega de este universo. Esto fue lo que comentó:

“Lo mismo sucedió con el juego de realidad virtual Batman Arkham Shadow. Vamos a comenzar otro de esos”.

Nuevo juego de Batman: Arkham

Esto ha sido una gran sorpresa para muchos fans. Si bien el título no recibió mucha atención en su momento, ya que es una exclusiva de Meta Quest 3, aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar Batman: Arkham Shadow han dejado en claro que esta es una gran experiencia de realidad virtual. De esta forma, tener una secuela es algo que ha alegrado a más de una persona.

Aunque parece que Rocksteady ha abandonado a Batman, el universo de Arkham continúa con vida. Además del trabajo de Camouflaj, recordemos que Suicide Squad: Kill the Justice League también se lleva a cabo en el mismo mundo que títulos como Arkham City.

¿Cuándo llegará la secuela?

Considerando que estamos hablando de una filtración, por el momento no hay información oficial sobre la secuela de Batman: Arkham Shadow, pero es probable que esté disponible, como mínimo, a partir del siguiente año. Solo nos queda esperar para ver qué es lo que Camouflaj tiene para nosotros, y ver si estos juegos llegan a PlayStation VR2 en un futuro. En temas relacionados, este es el siguiente juego de Batman. De igual forma, James Gunn revela los planes del DCU en los videojuegos.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Batman sigue presente en el mundo de los videojuegos. Tal vez no sean las experiencias que muchos quieren ver, pero es innegable que estos trabajos tienen sus fans, y atienden a mercados específicos que logran ofrecer el apoyo necesario a este tipo de producciones.

Vía: Culture Combine