James Gunn revela los planes del DCU en los videojuegos

Uno de los puntos más interesantes del nuevo DCU, es que los videojuegos también formarían parte de este universo cinematográfico. Si bien hasta el momento no hay planes que dejan en claro cómo es que esto será implementado, una nueva entrevista con James Gunn ha revelado que esto sigue en la mente del directivo, aunque una implementación en forma aún está algo lejos.

En una reciente entrevista con GamesRadar+ por el estreno de la segunda temporada de Peacemaker, Gunn reveló que aún tiene pensado llevar el DCU al mundo de los videojuegos, con todo y los actores de las películas y series replicando sus papeles en este medio interactivo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Ha habido algunos cambios en diferentes aspectos.



Tenemos un par de juegos pequeños de DC por lanzar. Pero también hemos hablado, y estamos en las primeras etapas de planificación, de algunos proyectos más importantes. Hay algo en particular que me entusiasma, pero lleva tiempo. Ha habido algunos cambios en Warner Bros. Games, así que estamos trabajando con gente nueva”.

Cambios dentro de Warner Bros. Games

Gunn hace referencia a la reestructuración Warner Bros. Games que vimos hace unos meses, la cual dio como resultado la cancelación del juego de Wonder Woman y el cierre de su estudio, Monolith. Esto deja en claro que cualquier plan que tenga el directivo, aún está a varios años de suceder. Sin embargo, esto no quiere decir que no veamos juegos de DC en un futuro.

Durante Gamescom se reveló LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Considerando que este proyecto está relacionado con el impacto del Caballero de la Noche en el cine, y en un futuro veremos una nueva película de este personaje en el DCU, existe la posibilidad de que aquí veamos un crossover entre estos proyectos.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver cómo es que el DCU llegará a los videojuegos, algo que ni siquiera el MCU ha intentado. En temas relacionados, James Gunn revela la saga de Superman para el cine. De igual forma, Margot Robbie no reinterpretará a Harley Quinn en este universo.

Nota del Autor:

La idea de incluir a los videojuegos en el DCU suena interesante, pero es probable que no funcione. Hacer un videojuego tarda años, más de los que toma crear una película. En dado caso de que esto se haga realidad, es probable que veamos producciones pequeñas, y no lanzamientos AAA.

Vía: GamesRadar+