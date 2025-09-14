Descartan a esperado personaje para The Batman 2

La mano derecha del héroe no formará parte de la historia

Los rumores que circulaban sobre The Batman 2 finalmente han llegado a su fin. Durante semanas se especuló con la posibilidad de que Robin se sumara a la esperada secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, pero el propio James Gunn se ha encargado de desmentirlo. El guion de la película ya está terminado y, según el responsable del DCU, el eterno compañero del Caballero Oscuro no será parte de la historia.

La confusión surgió tras declaraciones del insider y ex periodista Jeff Sneider, quien aseguraba que la inclusión de Robin sería una de las grandes sorpresas de la cinta. Sin embargo, Gunn aclaró en las redes: “Chicos, por favor, dejen de creer estas tonterías. Creo que solo seis de nosotros hemos leído el guion. Nadie sabe nada de ‘The Batman 2’”. Con estas palabras, echó por tierra la ilusión de los fans que ya celebraban el supuesto debut del joven héroe en la franquicia.

Aun sin Robin, la secuela se perfila como uno de los estrenos más esperados de DC. Enmarcada dentro del bloque Elseworlds, la cinta seguirá manteniendo una narrativa independiente del universo central que Gunn y Peter Safran están construyendo. Su producción, eso sí, ha sufrido varios retrasos, lo que ha puesto a prueba la paciencia de los seguidores.

No obstante, la expectativa sigue intacta. Tras el éxito de la primera entrega, considerada una de las interpretaciones más fieles y sombrías del detective de Gotham, The Batman 2 carga con el desafío de elevar todavía más el listón. Y aunque Robin no formará parte de la ecuación, todo indica que Reeves y Pattinson volverán a explorar el lado más complejo y enigmático del superhéroe más icónico de DC.

Recuerda que la cinta se estrena en octubre del 2027.

Vía: VD

Nota del autor: Esta película se ha hecho esperar por muchos años. Me da miedo que se pierda el interés y no logre ser un éxito de taquilla.



