Presentan al Gokú Super Saiyan 3 más limitado con ilustración

    Una fase que provoca nostalgia

    El mundo de Dragon Ball no pasa de moda a pesar de ser una franquicia con bastantes años encima, eso se puede ver con más series, películas, videojuegos, figuras, entre más mercancía que seguirá vendiendo conforme pasen las generaciones de fanáticos de la animación. Con eso en mente, salen nuevas noticias que se relacionan a una transformación no muy explotada en la saga de Z, y que los fans deseaban tener una participación mayor.

    Legends ha vuelto a encender la emoción entre los seguidores de Akira Toriyama con la presentación de un nuevo personaje exclusivo: Goku Super Saiyan 3 de Dragon Ball GT en su versión Legends Limited. Esta adición al popular videojuego móvil de Bandai Namco destaca no solo por su rareza tipo Sparking, sino también por incluir un Final Legendario, lo que lo convierte en uno de los lanzamientos más atractivos.

    La ilustración oficial que acompaña la llegada de este Gokú ha llamado poderosamente la atención de los fans, quienes la califican como una de las mejores representaciones de la icónica transformación. Con un nivel de detalle minucioso, el equipo detrás del juego rinde homenaje a una de las formas más queridas, y a menudo subestimadas de toda la franquicia, consolidando a este Super Saiyan 3 como una pieza indispensable para los coleccionistas dentro del título.

    Aunque la fase ha recobrado relevancia en la reciente serie Dragon Ball Daima, sigue siendo una transformación controvertida para la continuidad de la saga. Pese a su espectacular diseño y potencia, la forma ha sido considerada problemática por sus limitaciones narrativas y energéticas. Aun así, esta incorporación en Legends demuestra que la pasión de los fans por la tercera fase sigue intacta más de dos décadas después de su debut.

    En paralelo, el futuro de Dragon Ball en el terreno audiovisual permanece en suspenso. Mientras Toei Animation y Shueisha ajustan la hoja de ruta de la franquicia, crecen los rumores sobre una posible resurrección de Super en el anime. De confirmarse, podríamos seguir con la historia impregnada en el manga.

    Nota del autor: Era bastante prometedora la fase 3 en modo niño. Así que ojalá lo veamos regresar pronto en otra serie que no sea Daima.

