El juego de Dragon Ball Gekishin Squadra ya está disponible

Un nuevo juego de Dragon Ball ha llegado, y lo mejor de todo es que es gratuito. Así es, en estos momentos ya está disponible Dragon Ball Gekishin Squadra en PlayStation 4, PlayStation 5, PC, iOS y Android, con un lanzamiento en Nintendo Switch planeado para un futuro.

Para aquellos que esperan una experiencia tradicional, se sorprenderán al escuchar que Dragon Ball Gekishin Squadra es un MOBA. Aquí, dos equipos de cuatro jugadores deberán enfrentarse para dominar un mapa. En total, hay 22 personajes diferentes, y este título le da un gran enfoque a la personalización de cada uno de estos guerreros.

Dragon Ball y los MOBA

A diferencia de otros juegos dentro del género, Dragon Ball Gekishin Squadra no cuenta con equipos de cinco personas, sino de cuatro, lo cual cambia bastante la dinámica de los enfrentamientos. Junto a esto, los roles tradicionales han sufrido una serie de modificaciones, no solo para funcionar con esta composición, sino para estar dentro del universo de Dragon Ball.

De esta forma, Dragon Ball Gekishin Squadra nos ofrece solo tres clases: daño, Tanque y Especialista. Con esto, Bandai Namco busca reducir la complejidad que encontramos en algo como League of Legends, y presentar una experiencia que cualquiera puede disfrutar, algo que se complementa con el hecho de que este es un free-to-play.

Recuerda, Dragon Ball Gekishin Squadra ya está disponible en PS4, PS5, PC, iOS y Android. En temas relacionados, Dragon Ball llegará pronto a la Cajita Feliz de McDonald’s. De igual forma, así se vería Dragon Ball Super al estilo de Dragon Ball Z.

Vía: Bandai Namco