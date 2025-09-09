Dragon Ball llegará pronto a McDonald's con nueva colaboración

Los guerreros van a los restaurantes

Estamos ante una era en la cual la cadena de comida rápida, McDonald's, está más abierta a traer promociones del mundo del anime y franquicias japonesas, eso se ha visto hace poco con la colaboración de Yu-Gi-Oh! con Hello Kitty que causó furor entre los fans de ambas franquicias. Y ahora que Dragon Ball ha tomado popularidad de nuevo con Daima, es la oportunidad perfecta de lanzar algo temático.

La fiebre por esta saga vuelve a los restaurantes. McDonald’s Malasia anunció una nueva colaboración con la franquicia de Akira Toriyama, ahora inspirada en Daima. El adelanto muestra la silueta del joven saiyajin bajo el título de una promoción especial que promete menús temáticos y artículos de edición limitada para los fanáticos.

La propuesta recuerda a la campaña lanzada en Hong Kong en noviembre de 2024, cuando se estrenó el anime en streaming. En aquella ocasión, los consumidores disfrutaron de productos exclusivos como el refresco de Piccoro con sabor a yogur de uva blanca, las papas McShaker de Bulma con toque de okonomiyaki y, como estrella del menú, una hamburguesa Chicken Katsu al estilo del apetito de Goku. La promoción también incluyó postres alusivos como crujientes bolas de camote morado.

Dragon Ball DAIMA x McDonald's Malaysia from September 4.



It's not certain what it will consist of, although we can hypothesize the same products used for Honk Hong. pic.twitter.com/iI826mDKaI — Enomis (@Venixys) September 3, 2025

Aunque aún no se han revelado detalles completos de la campaña en Malasia, todo apunta a que la fórmula será similar: menús accesibles, guiños a los personajes más queridos y combinaciones de sabores llamativas. La imagen preliminar difundida en redes sociales, compartida por el usuario Enomis, confirma que Kid Goku será el protagonista de la experiencia en los restaurantes de la cadena.

Por ahora, se desconoce si esta colaboración llegará a otras regiones fuera de Asia, incluida Latinoamérica, donde Dragon Ball mantiene una base de fans masiva y muy activa. La falta de confirmación deja a los seguidores con la expectativa de saber si podrán disfrutar de estas comidas inspiradas en los guerreros Z, o si deberán conformarse con observar la promoción a la distancia.

Vía: CBR

Nota del autor: Es raro que esas cosas no las traigan acá, sobre todo porque es Dragon Ball. Hasta Naruto ya apareció en Burger King.