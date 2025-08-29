Dragon Ball: Gekishin Squadra ya tiene día de salida en Switch

Ya casi se podrá jugar

La franquicia de Dragon Ball, a pesar de estar en pausa en el mundo del manga y anime, continúa lanzando productos para que los fans estén consumiendo sus personajes favoritos, y uno de esos es Gekishin Squadra, videojuego nuevo que está llamando mucho la atención. Sin embargo, todavía no llega a las diferentes plataformas, y el día de hoy hay buenas noticias para quienes ya desean tenerlo en sus manos.

Bandai Namco y Ganbarion confirmaron que el juego debutará el próximo 9 de septiembre de 2025. El título, que fue anunciado en junio para todas las consolas, incluyendo Switch, teniendo alcance a una mayor base de jugadores. El anuncio vino acompañado de un nuevo tráiler que mostró detalles del sistema de juego.

Se trata de un proyecto gratuito que introduce por primera vez en la franquicia batallas en equipos de cuatro contra cuatro, donde los jugadores podrán controlar a los personajes más emblemáticos de Dragon Ball en combates llenos de acción. Cada enfrentamiento permitirá aumentar la fuerza de los héroes a medida que avanza la partida, desbloqueando ataques y habilidades para enfrentar tanto a rivales como a jefes especiales.

Aquí el video:

Otro modelo de juego

El juego también apuesta por un sistema de roles, dividiendo a los personajes en clases como Daño, con un estilo agresivo; Tanque, diseñado para resistir y proteger; y Técnico, con habilidades de apoyo y control estratégico. Esta dinámica busca fomentar la cooperación y las estrategias conjuntas entre los equipos, lo que supone un cambio respecto a otros títulos de la saga.

Además, habrá opciones de personalización estética, con máscaras, animaciones de entrada y finales especiales para cada héroe. Con este enfoque, los jugadores podrán reflejar su estilo dentro del universo Dragon Ball. El nuevo tráiler, disponible en los canales oficiales de Bandai Namco, anticipa la intensidad de los combates y marca el inicio de la primera experiencia de enfrentamientos por escuadras en la historia de la serie.

Vía: NE

Nota del autor: Como será free to play, habrá que bajarlo en día. Aunque no creo engancharme demasiado.