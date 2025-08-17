    Jugadores piden Dragon Ball: Sparking! Zero para PS4

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/08/2025 1:00 p. m.
    Goko

    El anuncio de que Dragon Ball Sparking Zero! llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 ha generado una mezcla de emoción y polémica entre los fanáticos de la saga. Durante el más reciente Direct, Bandai Namco reveló que el esperado título de lucha contará con dos versiones específicas: una optimizada para la primera consola, con ajustes gráficos y controles por movimiento en los Joy-Con, y otra pensada para aprovechar el hardware más potente. Pese a tratarse de una noticia positiva para los usuarios de Nintendo, en redes sociales surgió una queja recurrente: la ausencia de planes para PlayStation 4 y Xbox One.

    En X  y diversos foros, los comentarios de jugadores fueron claros: si el juego puede ejecutarse en Switch, no habría impedimento técnico para llevarlo también a la pasada generación de Sony y Microsoft, consolas que superan en potencia a la primera híbrida de Nintendo. Muchos fans consideran que la dueña de la ip está dejando de lado a una base de usuarios numerosa, sobre todo aquellos que aún no han dado el salto a las consolas de actual generación.

    El tráiler presentado durante el evento mostró más detalles de ambas ediciones para las consolas de Nintendo, destacando el atractivo de poder disfrutar el juego en modo portátil y con funciones únicas como los controles por movimiento. El lanzamiento está previsto para el 14 de noviembre de 2025, pero la discusión en torno a sus plataformas de destino ha robado parte del protagonismo a las novedades de jugabilidad y presentación.

    Para muchos, la decisión de priorizar Switch y Switch 2 obedece a estrategias comerciales más que a limitaciones técnicas. Con el enorme éxito que Sparking Zero! ha tenido en su debut y su cercanía con el legado de la saga Budokai Tenkaichi, la expectativa por ver si Bandai Namco reconsidera una versión para PS4 y Xbox One sigue en el aire. Mientras tanto, la comunidad permanece dividida entre quienes celebran la llegada a Nintendo y quienes sienten que sus plataformas quedaron injustamente fuera de la ecuación.

    Vía: 3DJ

    Imagen

    Nota del autor: La verdad fue medio insultante que los demás se quedaran fuera. Sin embargo, deben ser decisiones de mercado.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix