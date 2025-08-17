Jugadores piden Dragon Ball: Sparking! Zero para PS4

El anuncio de que Dragon Ball Sparking Zero! llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 ha generado una mezcla de emoción y polémica entre los fanáticos de la saga. Durante el más reciente Direct, Bandai Namco reveló que el esperado título de lucha contará con dos versiones específicas: una optimizada para la primera consola, con ajustes gráficos y controles por movimiento en los Joy-Con, y otra pensada para aprovechar el hardware más potente. Pese a tratarse de una noticia positiva para los usuarios de Nintendo, en redes sociales surgió una queja recurrente: la ausencia de planes para PlayStation 4 y Xbox One.

En X y diversos foros, los comentarios de jugadores fueron claros: si el juego puede ejecutarse en Switch, no habría impedimento técnico para llevarlo también a la pasada generación de Sony y Microsoft, consolas que superan en potencia a la primera híbrida de Nintendo. Muchos fans consideran que la dueña de la ip está dejando de lado a una base de usuarios numerosa, sobre todo aquellos que aún no han dado el salto a las consolas de actual generación.

El tráiler presentado durante el evento mostró más detalles de ambas ediciones para las consolas de Nintendo, destacando el atractivo de poder disfrutar el juego en modo portátil y con funciones únicas como los controles por movimiento. El lanzamiento está previsto para el 14 de noviembre de 2025, pero la discusión en torno a sus plataformas de destino ha robado parte del protagonismo a las novedades de jugabilidad y presentación.

Para muchos, la decisión de priorizar Switch y Switch 2 obedece a estrategias comerciales más que a limitaciones técnicas. Con el enorme éxito que Sparking Zero! ha tenido en su debut y su cercanía con el legado de la saga Budokai Tenkaichi, la expectativa por ver si Bandai Namco reconsidera una versión para PS4 y Xbox One sigue en el aire. Mientras tanto, la comunidad permanece dividida entre quienes celebran la llegada a Nintendo y quienes sienten que sus plataformas quedaron injustamente fuera de la ecuación.

Vía: 3DJ

Nota del autor: La verdad fue medio insultante que los demás se quedaran fuera. Sin embargo, deben ser decisiones de mercado.



