Nuevo juego de Dragon Ball llegará a Nintendo Switch

La franquicia de Dragon Ball de momento está estancada en cuanto a lanzamientos de videojuegos, pues no tiene ni un año de haberse lanzado Sparking! Zero, el cual fue olvidado en pocas semanas, y que tendrá nuevas versiones para las consolas de Nintendo. Hablando justamente de la gran N, la plataforma está sumando un título de la franquicia que en teoría es nuevo para ellos, pero no los competidores.

Bandai Namco anunció que su nuevo MOBA gratuito Dragon Ball: Gekishin Squadra llegará a Nintendo Switch, sumándose a otras plataformas como Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam. El registro previo ya está disponible en la mayoría de sistemas, mientras que la página de la eShop se habilitará pronto.

La compañía informó que, si las preinscripciones globales alcanzan los tres millones, todos los jugadores recibirán como recompensa al héroe Son Goku (Mini), inspirado en su diseño de la reciente serie Dragon Ball Daima. Además, se otorgarán otros artículos especiales como parte de esta campaña, que también fue acompañada por un nuevo tráiler de acción real.

El título propone combates multijugador en línea cuatro contra cuatro, donde los jugadores deberán coordinarse para derrotar a sus rivales y controlar los objetivos del mapa. Cada personaje cuenta con habilidades únicas y roles definidos como daño, tanque o técnico, lo que agrega una capa estratégica al enfrentamiento.

Asimismo, Dragon Ball: Gekishin Squadra permitirá personalizar a los héroes con aspectos, animaciones de entrada y remate, ofreciendo opciones estéticas para diferenciar la experiencia de cada jugador. Bandai Namco busca replicar el éxito de la prueba de red abierta realizada en junio y generar expectativa antes de su lanzamiento oficial.

Vía: NL

Nota del autor: Sería buena idea darle un vistazo, aunque seguro me aburrirá después de una hora como con Pokémon Unite.