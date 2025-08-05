    Un nuevo Freezer llega al mundo de Dragon Ball

    El universo de Dragon Ball está en constante expansión, incluso cuando hablamos de aventuras que no son canon. De esta forma, se ha revelado que una nueva versión de Freezer ha llegado a las páginas de Dragon Ball Super Divers, la cual se posiciona como un nuevo reto que ha llegado para enfrentarse a las expectativas de los fans.

    Desde hace tiempo está en publicación el manga de Dragon Ball Super Divers, el cual se posiciona como el sucesor espiritual de Super Dragon Ball Heroes, con Yuuji Kasai como el encargado de esta historia que no es canon, pero que sí ha atrapado la atención de  muchos fans. Fue en estas páginas en donde los fans conocieron a Cool, quien guarda un importante parentesco con Cooler, y el cual cuenta con características muy similares a las de Freezer.

    ¿Hay más de un Feezer?

    Esta no es la primera vez que el diseño de Freezer funciona como punto de partida para algunos personajes, puesto que en el Universo 6 que vimos en Dragon Ball Super se encuentra Frost, el cual es idéntico al icónico villano, pero con una paleta de colores diferentes. Junto a esto, no hay que olvidar a Cooler y King Cold, quienes también poseen varias características de Freezer.

    Considerando que estamos hablando de un personaje creado en un manga no canon, es muy probable que no veamos mucho de Cool en un futuro, aunque su inclusión sin duda alguna ha llamado la atención de muchos, quienes aún esperan con ansias el futuro regreso del manga de Dragon Ball Super, el cual sí tendrá a Freezer como el principal antagonista. 

    Solo nos queda por ver qué sucederá con el manga de Dragon Ball Super Divers en un futuro. En temas relacionados, Dragon Ball: Sparking! Zero sí llegará al Switch. De igual forma, el editor de Dragon Ball criticó a Demon Slayer.

    Vía: Vandal

