    Llegan muchas ofertas a la eShop de Switch 2

    Por 0 COMENTARIOS04/08/2025 12:33 p. m.
    Chops

    En estos momentos Switch 2 sigue siendo la moda total del mundo de los videojuegos, ya que se ofrece una manera potenciada de gozar del hardware, con títulos anteriores corriendo mucho mejor, y exclusivas que siguen saliendo conforme pasan los meses, teniendo de ejemplo a Mario Kart World y Donkey Kong Bananza. Y ahora que muchos usuarios van llegando, la tienda digital los está recibiendo con los brazos abiertos.


    La empresa ha lanzado una nueva ronda de ofertas en su eShop, enfocada principalmente en juegos con opciones multijugador. Durante los próximos 13 días, los usuarios podrán aprovechar descuentos en títulos tanto cooperativos como competitivos, ideales para disfrutar en compañía. Las rebajas aplican a una amplia gama de géneros y franquicias, algunas con hasta un 85% de descuento.

    Entre las ofertas más destacadas se encuentra Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition por solo $14.39 USD (precio regular de $89.99 USD), Spiritfarer a $4.49 USD (antes $29.99 USD) y Portal: Companion Collection por $4.99 USD (precio regular $19.99 USD). Otros títulos populares como Mario Golf: Super Rush bajaron a $39.99 USD, mientras que Cuphead & The Delicious Last Course está disponible por $19.43 USD.

    También hay descuentos en juegos familiares como Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics por $31.99 USD, Everybody 1-2-Switch! a $23.99 USD y Big Brain Academy: Brain vs. Brain por $23.99 USD. Por su parte, opciones de acción como Hyrule Warriors: Age of Calamity están en oferta a $41.99 USD, mientras que su edición completa con expansión cuesta $55.98 USD.

    Los jugadores que busquen experiencias cooperativas o títulos ideales para jugar entre amigos tienen ahora una excelente oportunidad para ampliar su biblioteca sin gastar de más. Todos los descuentos ya están disponibles en la eShop y permanecerán activos durante 13 días, por lo que se recomienda revisar la tienda cuanto antes. Forma ideal para estrenar el Switch 2.

    Vía: Nintendo

    Nota del autor: Me gustaría comprar el DLC de Mario + Rabbids, ya que quiero comprar el juego en físico y así lo tendría completo.

