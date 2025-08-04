Nintendo lanza encuesta sobre las Game Key Cards en Switch 2

El formato de las Game Key Cards ha sido todo un tema para Nintendo durante los últimos meses. Lo que originalmente fue presentado como una alternativa de publicación para los estudios third party, se ha convertido en el enemigo número uno para aquellos que aman los juegos físicos. Afortunadamente, la Gran N ha escuchado a los usuarios, y quiere saber su opinión, por lo que han compartido una encuesta sobre el formato físico y digital en Switch y Switch 2.

Si bien hace unos días Nintendo publicó una encuesta exclusiva de Japón, ya está disponible un sondeo similar para el resto del mundo, el cual está disponible en inglés. En este link, la compañía japonesa busca conocer la perspectiva del público sobre su forma preferida de comprar juegos, y la razón por la cual prefieren comprar juegos físicos o digitales.

¿Qué sucederá con las Game Key Cards?

Aunque aún no está claro si Nintendo planea revertir su énfasis en las Game Key Cards, estas encuestas demuestran que la compañía está tomando en consideración la opinión del público. Si bien es posible que este formato no desaparezca por completo, es probable que la Gran N ofrezca más opciones para que los estudios third party lleven sus juegos Switch 2 en diferentes formatos.

Recordemos que durante la generación del Switch, Nintendo ofreció diferentes opciones de tamaños para los cartuchos, permitiendo que los publishers fueran capaces de elegir lo que más les convenía. Sin embargo, con el Switch 2 este no es el caso, y solo está disponible una opción de 64 GB, la cual es más costosa, por lo que muchos estudios optan por las Game Key Cards.

Sin embargo, la recepción del público parece que sí está teniendo un efecto. Aunque compañías como Square Enix aún planean hacer uso de las Game Key Cards, SEGA ha cambiado de parecer, puesto que Sonic Racing: Crossworlds estará disponible en un cartucho tradicional. Todo depende de las ventas de estos títulos y la recepción del público.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con las Game Key Cards. Recuerda, puedes participar en esta encuesta aquí. En temas relacionados, presidente de Nintendo defiende este formato. De igual forma, puedes conocer más sobre el lanzamiento de Sonic Racing: Crossworld aquí.

Nota del Autor:

Espero que en un futuro las Game Key Cards sean solo un extraño recuerdo. Este formato, aunque con una buena intención, nunca debió de existir. Aquí la culpa es de Nintendo por no ofrecer más opciones y de los estudios por no querer pagar el extra.

Vía: Nintendo