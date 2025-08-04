    Nintendo lanza encuesta sobre las Game Key Cards en Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS04/08/2025 8:11 a. m.

    El formato de las Game Key Cards ha sido todo un tema para Nintendo durante los últimos meses. Lo que originalmente fue presentado como una alternativa de publicación para los estudios third party, se ha convertido en el enemigo número uno para aquellos que aman los juegos físicos. Afortunadamente, la Gran N ha escuchado a los usuarios, y quiere saber su opinión, por lo que han compartido una encuesta sobre el formato físico y digital en Switch y Switch 2.

    Si bien hace unos días Nintendo publicó una encuesta exclusiva de Japón, ya está disponible un sondeo similar para el resto del mundo, el cual está disponible en inglés. En este link, la compañía japonesa busca conocer la perspectiva del público sobre su forma preferida de comprar juegos, y la razón por la cual prefieren comprar juegos físicos o digitales.

    ¿Qué sucederá con las Game Key Cards?

    Aunque aún no está claro si Nintendo planea revertir su énfasis en las Game Key Cards, estas encuestas demuestran que la compañía está tomando en consideración la opinión del público. Si bien es posible que este formato no desaparezca por completo, es probable que la Gran N ofrezca más opciones para que los estudios third party lleven sus juegos Switch 2 en diferentes formatos.

    Recordemos que durante la generación del Switch, Nintendo ofreció diferentes opciones de tamaños para los cartuchos, permitiendo que los publishers fueran capaces de elegir lo que más les convenía. Sin embargo, con el Switch 2 este no es el caso, y solo está disponible una opción de 64 GB, la cual es más costosa, por lo que muchos estudios optan por las Game Key Cards.

    Sin embargo, la recepción del público parece que sí está teniendo un efecto. Aunque compañías como Square Enix aún planean hacer uso de las Game Key Cards, SEGA ha cambiado de parecer, puesto que Sonic Racing: Crossworlds estará disponible en un cartucho tradicional. Todo depende de las ventas de estos títulos y la recepción del público.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con las Game Key Cards. Recuerda, puedes participar en esta encuesta aquí. En temas relacionados, presidente de Nintendo defiende este formato. De igual forma, puedes conocer más sobre el lanzamiento de Sonic Racing: Crossworld aquí.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Espero que en un futuro las Game Key Cards sean solo un extraño recuerdo. Este formato, aunque con una buena intención, nunca debió de existir. Aquí la culpa es de Nintendo por no ofrecer más opciones y de los estudios por no querer pagar el extra.

    Vía: Nintendo

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media