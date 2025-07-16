    ¿Sonic Racing: CrossWorlds vendrá en Game Key Card en Switch 2?

    16/07/2025 3:31 p. m.

    Nadie quiere a las Game Key Cards. Desde su anuncio, el público ha sido lo suficientemente vocal para dejar en claro que no tienen pensado comprar estas versiones “físicas”. Si bien muchos creían que esto no iba a ser suficiente, parece que las grandes compañías están poniendo atención, puesto que SEGA ha confirmado que Sonic Racing: CrossWorlds sí vendrá completo en un cartucho de Nintendo Switch 2.

    Después de mucha incertidumbre, SEGA ha confirmado que la versión física de Sonic Racing: CrossWorlds en Switch 2 no será una Game Key Card, sino que el título completo estará disponible en un cartucho de 64 GB, algo que ha emocionado a más de un fan. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “La versión física incluirá el juego base completo en un cartucho de 64 GB”.

    Sin embargo, esta versión no estará disponible junto a las demás. Sonic Racing: CrossWorlds llegará a PlayStation, Xbox, Switch y PC el 25 de septiembre, mientras que la versión digital de Switch 2 llegará a finales de año, y la edición física llegará hasta inicios del 2026. Junto a esto, se ha confirmado que una actualización generacional para las consolas de Nintendo, la cual también permite transferir tus datos, llegará en un futuro.

    Recordemos que los juegos de lanzamiento del Switch 2 por parte de SEGA, como Yakuza 0 Director’s Cut y Sonic X Shadow Generations, fueron una Game Key Card, algo que decepcionó a más de una persona. Sin embargo, parece que la compañía quiere remediar esto. En temas relacionados, te decimos qué tal está Sonic x Shadow Generations en Switch 2. De igual forma, Sonic Adventure podría tener un remake.

    Nota del Autor:

    Espero que SEGA no sea el único en darse cuenta de sus errores. Si este lanzamiento resulta ser un éxito, entonces es probable que más compañías dejen de lado a las Game Key Cards y opten por lanzamientos verdaderamente físicos.

    Vía: SEGA 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
