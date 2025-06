¿Qué tantos cambios tiene Sonic X Shadow Generations en Switch 2?

Switch 2 ya tiene casi dos semanas en el mercado, y con él ya hay muchos juegos disponibles al alcance de los usuarios, desde exclusivos como los Zelda de pasada generación con mejoras y Mario Kart World, hasta experiencias de terceros de gran calibre. Y hablando de dichas compañías, algunas de ellas están lanzando nuevas versiones de sus proyectos que antes quedaban a deber en rendimiento.

Uno de los más sonados viene por parte de SEGA, Sonic X Shadow Generations, el cual llegó el año pasado para deleitar a quienes no conocían esta aventura del erizo que hace homenaje a sus primeros 20 años de vida. Y para los usuarios que ya se lo sabían de principio a fin, se sumó una campaña de su contraparte oscura que a la vez promocionó la película.

Se lanzó prácticamente para todas las plataformas, incluyendo Switch, donde no está de más mencionar, tuvo el peor rendimiento de todas las compañías, algo no tan malo pero el desfase respecto a los otros fue notorio. Sin embargo, algo que no se esperaba nadie era que los dueños del personaje azul ya tenían en su mente redimirse de alguna manera.

Así, en el marco de anuncio de la nueva consola de Nintendo se reveló la nueva edición para la misma, y si bien muchos se alegrarían, causó a la par decepción por ciertos elementos que tocaré más adelante. Y es que sí, nos llegó un código de reseña para probarlo, por lo que a continuación les platicaré los pormenores de esta actualización que tiene como foco mayores velocidades.

¿De qué va el juego?

Sonic X Shadow Generations es una compilación de dos juegos que, como ya mencioné, incluye el original del 2011 que salió para las consolas de ese entonces y PC. En este, el erizo se encuentra en una nueva aventura que requiere de avanzar a lo largo de distintos niveles, mismos que son recreados de pasados lanzamientos desde 1991 hasta el 2010.

Entonces, aquí habrá escenarios que vienen de Adventure 1 y 2, los clásicos de SEGA Genesis, Sonic Heroes, Unleashed, el detestado reboot de 2006 y algunos más que gustarán a los más entusiastas. Lo más llamativo es que no son copia y pega, sino recreaciones utilizando el estilo artístico que depende del título que se está abordando.

Lo que hizo original a este lanzamiento en particular es que no solo estaremos usando al Sonic cool con temática moderna, sino también al pequeño y gordito que comenzó toda esta historia de éxitos. Así que el jugador deberá adaptarse a dos tipos de jugabilidades que comprenden la sidescroll y en tres dimensiones con algo de más libertad.

En general, el título es bastante divertido, ya que implementa las reglas que se habían establecido para ese momento, pero con escenarios familiares, y las dosis de nostalgia que da son inigualables; ni Mario ha hecho algo así en ese aspecto. Por lo que si bien es corto, cumple la función de entretener y hasta provocar en el usuario el querer romper sus marcas personales.

La segunda campaña hizo especial a esta edición

Sonic X Shadow Generations no fue simplemente un refrito para que los fans gastaran de nuevo, sino que añadió otra aventura que se llevaba esperando hace años, misma que está ligada al personaje más serio de la saga. Y aunque no había tenido una aventura en solitario hace años, parece que ahora dieron en el clavo gracias a lo que aprendieron en Frontiers.

Como resultado, tenemos algo similar a lo visto en la campaña de Sonic, pero con un hub central abierto que da la sensación de exploración y, a la vez, regresan más escenarios que hacían falta. Incluso el que está basado en el infame 2006 es buenísimo, a tal punto que hará pensar a más de uno por qué fracasó esa experiencia si tenía etapas así de creativas.

De igual forma, este personaje se diferencia mucho de su contraparte heroica, por lo que lo vamos a tener con las diferentes habilidades que se le conocen, pasando desde el Chaos Control hasta nuevos poderes que va adquiriendo. De hecho, hay hasta misiones adicionales que te harán exprimir la experiencia al máximo, lo cual es de sorprender.

Eso sí, aquí también está el problema de la corta duración, ya que no se retomaron tantos niveles, habiendo muchos disponibles dentro de la saga, aunque se repitan juegos. Y esto me ha hecho pensar que quizás solo estén tanteando las aguas y ver si el público quisiera un lanzamiento completo de este erizo pero con etapas totalmente originales.

Cuando lo reseñé originalmente me pareció un buen título que tiene ideas interesantes, y que realmente espero expandan en el futuro. Quizá sea momento de dejar descansar al mamífero azul y se le dé algo de espacio a su rival. Aunque si tenemos algún proyecto estilo Adventure 2 donde vemos a cada quien en su perspectiva, tampoco me quejaría.

Los añadidos para Switch 2

Llega ahora el tema de debate para saber si realmente valdría la pena comprarse el juego, y lo hablo más orillado hacia quienes ya lo tienen para el primer Switch, ya sea en digital o físico. Esos son los extras, ya que en esta consola, para todos los juegos, se está dando una especie de incentivo para pasar por caja una vez más o al menos comprar los paquetes de mejora.

En el caso de Sonic X Shadow Generations, no tenemos nada. Así como lo comento: tal cual es el mismo juego con sus mismos niveles, coleccionables, skins en forma de DLC y no olvidemos la misión que se podía comprar aparte en donde está la voz de Keanu Reeves. No hay nada adicional, por lo que al menos en esa parte va a decepcionar ligeramente.

La atracción principal de esta versión Switch 2 se encamina únicamente a la parte de rendimiento, ya que en caso de que algunos no lo sepan, el lanzamiento anterior iba a 1080p en dock, 720p en portátil y 30 cuadros por segundo para Sonic Generations normal. Además, esos fps no eran del todo estables; se solían caer de manera repentina.

Por su parte, la jornada de Shadow iba a 720p en dock, menos de dicha resolución en portátil y 30 cuadros inestables también, por lo que los usuarios podían esperar que no fuera la mejor opción del mercado. A pesar de dichos inconvenientes, se mantuvo como un producto jugable, y que los seguidores más aguerridos de la saga disfrutaron hasta cierto punto.

Para esta edición tenemos una mejora notable, pero tampoco es del otro mundo. En el dock va un poco más arriba de los 1080p, en portátil va de manera nativa a 1080p y llegamos a los 60 cuadros por segundo estables. Esto si hablamos de la campaña azul, que de menos debía ir a esa velocidad, aunque sí, las cinemáticas bajan de fps por razones obvias.

Con el erizo oscuro también se tiene una mejora, pues la resolución en dock llega a poco más de 1080p y hay 30 cuadros por segundo en el dock, aunque esto se debe a que hay dos configuraciones: la de calidad y rendimiento. Entonces, si activamos la segunda, baja la resolución, pero se alcanzan los 60 fps con su detalle respectivo de visualización.

La mejora es notoria, claro que lo es, pero el problema no es ese, sino que es el único extra que se puede aportar a la edición. Y es que donde derivan las quejas es de quienes ya lo jugaron. Pues no está de más soltar el comentario de que el usuario debe pagar de cero $40 USD para volver a probarlo en Switch 2; no hay pagos de $10 USD para la mejora, lo cual me parece una decisión cuestionable.

¿Vuelvo a pagar o no por este juego?

Llegando a una conclusión sobre Sonic X Shadow Generations para Switch 2, creo que sigue siendo un juego buenísimo, en el que usas a dos versiones del erizo azul y a su rival más querido. Cada uno con niveles entrañables que sin duda recuerdan a épocas más disfrutables en la franquicia. Es muy divertido, de eso no hay duda que se ponga sobre la mesa.

Sin embargo, recomendarlo para los usuarios que ya lo jugaron, aunque sea con rendimiento menor en Switch 1, personalmente no lo haría, ya que no hay añadidos por los que alguien debería pasar por caja de nuevo. Sí, la calidad de imagen y cuadros por segundo es mejor, pero adquirirlo completo no creo que sea el camino.

Sinceramente, espero que SEGA rectifique en algún punto y opte por añadir algún parche para llevar a cabo una transacción de $10 USD, y quienes se mantienen leales a la saga lo puedan disfrutar sin hacer gastos innecesarios. Así que si ya lo jugaste, no deberías ir de nuevo por esta versión; de hecho, puedes jugar la anterior en tu nueva consola sin problema.

Eso sí, si es la primera vez que lo vas a comprar en tu vida, ya estamos hablando de otro tema, pues ahí cada centavo que te gastes vale la pena por su nivel de calidad y jugabilidad. Aunque yo lo compraría directamente de la eShop, ya que el formato “físico” es una Game-Key Card, por lo que ir a la tienda o pedirla es solo perder el tiempo.

Recuerda que este título ya está disponible.