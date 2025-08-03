Nueva pista sobre el lanzamiento de Assassin's Creed Shadows en Switch 2

Ubisoft ha dejado entrever que Assassin's Creed Shadows, su más reciente entrega de la popular saga de asesinos, podría tener una versión para la sucesora de Switch. Durante la presentación de resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2026, los ejecutivos de la compañía dieron pistas claras sobre nuevos lanzamientos para la nueva consola.

El CEO de la empresa francesa, Yves Guillemot, mencionó que Shadows tendrá “nuevas versiones” que estarán disponibles en “otras consolas”. Considerando que el juego ya se encuentra disponible en PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5, la referencia apunta con fuerza hacia el hardware de Nintendo, que aún no ha recibido oficialmente este título.

El director financiero de la compañía, Frederick Duguet, reforzó esta idea al afirmar que Ubisoft tiene un juego programado para Switch 2, y que no se trata del ya confirmado Star Wars Outlaws, sino de un título aún no anunciado. Todo esto coincide con la aparición previa de una clasificación PEGI para Assassin's Creed Shadows en la nueva consola, detectada en abril de este año.

A este contexto se suma el sólido desempeño del juego desde su lanzamiento, con más de cinco millones de jugadores únicos, según el mismo reporte de Ubisoft. Con estas señales, todo apunta a que el anuncio oficial del port para Switch 2 podría estar muy cerca. Además de nuevas versiones de Mario + Rabbids que se han mencionado en los rumores.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Estaría bien empezar a ver estos juegos en Switch 2. Así otros publishers se van a convencer de lanzar proyectos más ambiciosos.



