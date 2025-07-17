Netflix y Ubisoft trabajan en serie de Assassin’s Creed

Han pasado casi cinco años desde que Ubisoft y Netflix anunciaron que estaban trabajando en una serie live action de Assassin’s Creed. Si bien muchos daban por muerto a este proyecto, las dos compañías estaban trabajando silenciosamente, cambiando constantemente de equipo creativo, para ofrecer la mejor experiencia posible. De esta forma, parece que todo está listo para que la producción avance en forma.

De acuerdo con Variety, la serie de Assassin’s Creed por fin avanza, con Roberto Patino, quien previamente trabajó en Westworld, y David Wiener, quien fue el showrunner de la segunda temporada de Halo, ahora en el puesto de creadores, showrunners y productores ejecutivos. Esto fue lo que comentó el dúo en un comunicado compartido:

“Hemos sido fans de 'Assassin's Creed' desde su estreno en 2007. Cada día que trabajamos en esta serie, nos sentimos emocionados y honrados por las posibilidades que 'Assassin's Creed' nos ofrece. Más allá del espectáculo, el parkour y la emoción, se encuentra la base de la historia humana más esencial: sobre personas que buscan un propósito, que luchan con cuestiones de identidad, destino y fe. Trata sobre poder, violencia, sexo, avaricia y venganza. Pero, sobre todo, esta es una serie sobre el valor de la conexión humana, entre culturas y a lo largo del tiempo. Y trata sobre lo que podemos perder como especie cuando esas conexiones se rompen. Contamos con un equipo increíble que nos respalda, con la gente de Ubisoft y nuestros campeones de Netflix, y estamos comprometidos a crear algo irresistible para los fans de todo el planeta”.

Por su parte, Peter Friedlander, vicepresidente de series con guion de Netflix, agregó:

“Cuando anunciamos nuestra colaboración con Ubisoft en 2020, nos propusimos el ambicioso objetivo de dar vida al rico y extenso mundo de 'Assassin's Creed' de formas innovadoras y audaces. Ahora, tras años de dedicada colaboración, resulta inspirador ver el gran alcance de esa visión. Guiados por la destreza de Roberto Patino y David Wiener, el equipo ha creado con esmero una aventura épica que honra el legado de la franquicia 'Assassin's Creed' e invita tanto a los fans de siempre como a los recién llegados a vivir la emoción de la Hermandad como nunca antes”.

Lamentablemente, por el momento no hay más detalles sobre esta producción. Se desconoce su fecha de estreno, y si la producción estará inspirada en un juego en particular o, similar a lo que vimos con Fallout en Amazon, veremos una historia original que se conectará con el resto de las aventuras que Ubisoft nos ha entregado a lo largo de los años.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que, esperemos, no tarde otros cinco años en suceder. En temas relacionados, surgen más detalles sobre el remake de Assassin’s Creed IV. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Assassin’s Creed: Shadows.

Nota del Autor:

Espero que esta sea una buena producción. Aunque muchos quieren ver a la serie arder, Assassin’s Creed sigue siendo interesante para muchos de nosotros. Si esta producción sigue el mismo camino de Fallout, entonces podríamos estar frente a algo que no solo los fans van a poder apreciar.

Vía: Variety