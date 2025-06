Surge más información de que un remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag está en camino

Ubisoft no es conocido realmente por crear remakes de sus juegos más exitosos, dado que hasta este momento el único que trabajan es el del primer Splinter Cell; de hecho, llama la atención que la franquicia de Assassins Creed no se ha tocado más que para remasters. Sin embargo, la empresa habría notado un singular cariño por el cuarto lanzamiento principal, Black Flag, y con esto en mente, los rumores de una reinvención están llegando de manera constante.

Las especulaciones volvieron a cobrar fuerza tras una reciente transmisión de PureArts, la compañía de figuras coleccionables, en la que se dejó entrever que “algo está pasando” con Edward Kenway, protagonista del título lanzado originalmente en 2013. Aunque Ubisoft no ha hecho un anuncio oficial, la forma en que se abordó el tema durante el evento ha avivado las expectativas de los fans.

Durante la emisión, los espectadores notaron la ausencia de la nueva figura en la línea de productos mostrada. Al respecto, uno de los presentadores explicó que la figura estaba “en espera por una razón específica”, sugiriendo que podría estar vinculada al lanzamiento futuro del remake. “Va a haber algo que está pasando con Edward”, mencionó, reconociendo además haber visto artículos sobre el tema, aunque no haya confirmación por parte de Ubisoft.

